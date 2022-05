Amor de filha: Ana Clara vai em busca do ouro no Brasileiro de Jiu-Jitsu para dedicar à mãe

Ana foi contemplada com passagens aéreas pelo Governo do Amazonas, por meio da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar)

Barueri (SP) – Motivada pela vontade de presentear sua mãe com uma medalha, a atleta Ana Clara viaja, nesta quinta-feira (12), para Barueri (SP), onde irá disputar o Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu, na categoria Infantil, Peso Pesado.

Faixa laranja, a jovem de 12 anos mora com a mãe e outros dois irmãos no bairro Lago Azul, Zona Norte de Manaus.

“Estou com uma expectativa boa, vou trazer essa medalha de ouro, tenho treinado bastante para alcançar este objetivo. Pretendo dedicar essa medalha para a minha mãe, pois ela faz aniversário um dia depois da competição terminar. Espero dar essa medalha de presente pra ela”, disse.

A menina foi inspirada em um dos irmãos para começar a sua trajetória na arte suave. Entretanto, a aptidão da filha não agradou muito a mãe no início. Lucilene Cavalcante de Souza conta como foi para “aceitar” a introdução de Ana no jiu-jitsu.

“Na época, o irmão mais velho dela já fazia jiu-jitsu, e teve um dia em que ela acompanhou ele. Quando voltou, a Ana logo me pediu um quimono, que queria treinar também, mas eu disse que ela deveria fazer balé, pois tinha medo dela se machucar. Só que ela não queria, eu a levei para o jiu-jitsu, com um mês ela já conquistou a primeira medalha, e eu me convenci de que aquela era a praia dela”, contou Lucilene.

Nos treinamentos, quem cuida da performance de Ana é o professor da academia Anibal Jiu-Jitsu, Antônio Marcos, que falou da sua expectativa para o desempenho da jovem amazonense na competição brasileira.

“A Ana Clara é uma atleta que vem se destacando, então a gente tem observado bastante o seu potencial. Ela é uma aposta para o brasileiro, esse patrocínio caiu em uma boa hora, vamos testar a Ana contra atletas de ponta. Graças a Deus a gente vem bem ranqueado, fazendo excelentes lutas, então o nosso foco é fazer um bom trabalho no brasileiro, e depois, quem sabe, tendo vaga no mundial”, afirmou Antônio.

Ana foi contemplada com passagens aéreas pelo Governo do Amazonas, por meio da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar), e irá competir na sexta-feira e no sábado (14 e 15).

“A Ana já soma cinco conquistas no Campeonato Amazonense, isso tudo com três anos de modalidade, mostrando resiliência para a arte suave. E para ajudar no desenvolvimento deste potencial, o Governo do Amazonas disponibilizou passagens aéreas para que ela mostre seu talento e represente o Amazonas”, frisou Jorge Oliveira, diretor-presidente da Faar.

*Com informações da Agência Amazonas

Leia mais:

Atletas do AM de jiu-jitsu embarcam para o Campeonato Brasileiro 2022

Cineasta conta como foi produzir documentário sobre história do Jiu-Jitsu no AM

Após meses de preparação em Manaus, jovens vão a SP para o Brasileiro de Jiu-Jitsu