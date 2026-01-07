Flagrante

Ação da Polícia Militar, com apoio da PF, apreendeu cocaína e dinheiro em embarcação próxima a Benjamin Constant

Quatro homens foram presos na terça-feira (6) enquanto transportavam cerca de 42 quilos de drogas em uma embarcação no Rio Solimões, próximo ao município de Benjamin Constant, no interior do Amazonas. A ação ocorreu após a Polícia Federal no Amazonas receber informações da equipe de Inteligência.

Inicialmente, três suspeitos embarcaram em Tabatinga com drogas escondidas entre os pertences. A partir disso, policiais da 2ª Companhia Independente da Polícia Militar intensificaram as fiscalizações na região. Em seguida, a equipe seguiu até o porto de Benjamin Constant, onde identificou uma embarcação suspeita com destino a Manaus.

Abordagem e apreensão

Para reforçar a operação, a Secretaria de Segurança de Benjamin Constant prestou apoio à interceptação. Durante a abordagem, o cão farejador Hulk auxiliou os policiais na identificação dos suspeitos e das malas com entorpecentes.

Ao todo, os agentes apreenderam mais de 38 quilos de pasta base de cocaína, quase quatro quilos de cocaína e R$ 1,2 mil em dinheiro. Com isso, o prejuízo ao crime organizado ultrapassa R$ 2 milhões.

Além disso, os policiais encontraram os entorpecentes em forma de tabletes. Alguns pacotes continham ímãs, estratégia usada para esconder a droga em estruturas metálicas da embarcação.

Por fim, os policiais prenderam o quarteto em flagrante e o encaminharam, junto com o material apreendido, à 51ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), onde o caso segue sob investigação.

