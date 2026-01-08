Investigação

Vítima foi atacada no início do ano no bairro Santa Rosa, na fronteira com a Colômbia.

Uma mulher de 38 anos morreu nesta quarta-feira (7) após dias internada em decorrência de um atentado a tiros ocorrido no início do ano, no município de Tabatinga, no interior do Amazonas, na região de fronteira com a Colômbia.

A vítima, identificada como Raynara Ramos da Silva, havia sido baleada várias vezes na cabeça no dia 1º de janeiro, enquanto estava na rua Manoel Tananta, no bairro Santa Rosa. Desde o ataque, ela permanecia hospitalizada em estado grave.

De acordo com as autoridades, a morte foi registrada por volta das 14h e teve como causa traumatismo craniano. A Polícia Civil informou que segue investigando o caso para esclarecer a motivação do crime e identificar os autores do homicídio.

Leia mais:

Vendedor de tapioca é morto a tiros em Manaus