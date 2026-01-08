Base Fluvial Arpão 2

A apreensão representa um prejuízo estimado em R$ 1,7 milhão ao crime.

A Polícia Militar do Amazonas (PMAM), em operação na Base Fluvial Arpão 2, apreendeu, na madrugada desta quinta-feira (8), 35 quilos de entorpecentes, incluindo dois litros de óleo de maconha (BHO). Um homem de 29 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas.

Por volta das 04h30, as equipes policiais em cumprimento da operação Protetor das Fronteiras/Fronteira Mais Segura, coordenados pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), abordaram a embarcação Amazônia. O ferry boat havia saído de Tabatinga (a 1.108 quilômetros de Manaus).

Durante a abordagem, a equipe com o apoio do cão farejador Athena, indicou a presença de possíveis ilícitos em bagagens localizadas no segundo convés da embarcação. Após as buscas, os agentes encontraram diversos entorpecentes escondidos em uma das malas.

Após os testes de narcóticos, realizados por peritos do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC), foram apreendidas 16 porções de pasta-base de cocaína, quatro porções de maconha, quatro porções de cocaína e dois litros contendo óleo de maconha (BHO) que é uma forma concentrada da droga.

O homem suspeito de ser o responsável pelo transporte de toda a droga foi localizado e preso. Ele foi apresentado junto com o entorpecente ao cartório da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), embarcado na Base Arpão 2, onde foi autuado pelo crime de tráfico de drogas.

