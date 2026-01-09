Espiadinha BBB26

Imagens da casa do reality revelam decoração moderna, cores vibrantePrimeiras imagens da casa do reality revelam decoração moderna, cores vibrantes e ambientes repaginados antes da estreia.s e ambientes repaginados antes da estreia.

Está chegando a hora! O BBB 26 estreia na próxima segunda-feira (12). Nesta quinta-feira (8), a produção divulgou as primeiras fotos da decoração da casa mais vigiada do Brasil.

As fotos mostram ambientes repaginados, com cores vibrantes e áreas amplas. A sala de estar, a cozinha, os quartos e as áreas externas receberam toques modernos e interativos, pensados para os participantes e para o público.

A divulgação faz parte da “Espiadinha BBB26”, ação da Globo que permite que influenciadores e jornalistas conheçam a casa antes da estreia oficial. Assim, eles podem compartilhar spoilers e detalhes da nova temporada.

Faltando poucos dias para a estreia, os fãs já comentam sobre a disposição dos ambientes. Muitos especulam como os participantes irão interagir nos novos espaços.

Além da decoração renovada, o BBB 26 traz novidades nas regras, nos grupos de participantes e nas ferramentas de interação com o público. Tudo promete tornar a temporada ainda mais emocionante.

Leia mais

Patixa é notada pela Globo dentro do BBB 26 e viraliza nas redes

Siga o portal EM TEMPO no Instagram