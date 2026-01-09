Reality show

Entre os 20 candidatos divididos nas cinco Casas de Vidro, os espectadores escolherão os 10 participantes do grupo Pipoca

Nesta sexta-feira (9), os fãs do BBB conhecem os candidatos do grupo Pipoca que chegam às Casas de Vidro em cinco regiões do Brasil. Ao longo do dia, Tadeu Schmidt apresenta os perfis durante a programação da TV Globo.

Nesta temporada, o BBB coloca o público no comando. Por isso, entre os 20 candidatos divididos nas cinco Casas de Vidro, os espectadores escolhem os 10 participantes do grupo Pipoca. Em cada Casa, dois homens e duas mulheres disputam a vaga, e apenas um casal de cada região entra no programa.

Maratona Big Day

A tradicional Maratona Big Day da #RedeBBB acontece ao vivo durante todo o dia. Além disso, o programa reúne apresentadores, comentaristas e convidados especiais para repercutir tudo o que acontecer.

Enquanto isso, o público acompanha no gshow e no Globoplay a transmissão ao vivo, com as entradas dos 20 candidatos, detalhes dos perfis e primeiras impressões.

Como votar nos candidatos das Casas de Vidro

O público vota diretamente no gshow. Para participar, basta fazer o cadastro — o voto é ilimitado. Ao final, um brother e uma sister de cada Casa de Vidro entram no programa, totalizando 10 Pipocas.

Já no domingo (11), o Seleção BBB divulga o resultado. Depois disso, os participantes dos grupos Camarotes e Veteranos, que completam o elenco, aparecem na segunda-feira (12), dia de estreia do programa.

Seleção BBB e sinais ao vivo

Para conhecer melhor os candidatos, os fãs podem acompanhar transmissões ao vivo no Globoplay, com sinais simultâneos das 10h às 23h. Além disso, o especial Seleção BBB traz informações detalhadas sobre os confinados na TV Globo: após a novela Três Graças (dias 9 e 10) e antes do Fantástico (dia 11).

Dessa forma, o público acompanha os candidatos de Norte a Sul do país e segue o anúncio dos escolhidos para o grupo Pipoca.

Casas de Vidro: cidades e dinâmica

As Casas de Vidro seguem como uma das grandes novidades do BBB 26. Com isso, o público ganha poder total de escolha sobre os Pipocas e acesso antecipado aos perfis antes da entrada oficial no reality.

Camarotes e Veteranos

Além do Pipoca, o BBB 26 reúne participantes dos grupos Camarotes (personalidades públicas) e Veteranos (ex-BBBs). Por fim, a Globo revela esses nomes na segunda-feira (12), junto com a estreia do programa.

Outras novidades da edição

O BBB 26 apresenta o Laboratório BBB, um “banco de reservas” com candidatos que podem substituir qualquer confinado. Tadeu Schmidt explica que o mecanismo ajuda a evitar “plantas” na casa.

Além disso, a edição traz o Cartola BBB, um fantasy game em que o público monta times com participantes do reality toda semana. Assim, os usuários acumulam pontos conforme o desempenho dos brothers e sisters dentro da casa.

(*) Com informações do gshow

