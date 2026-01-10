Votação

Lívia Christina e Marciele Albuquerque representam a cultura amazônica na Casa de Vidro.

Manaus (AM) – As torcidas dos bois Garantido e Caprichoso estão mobilizadas nas redes sociais para pedir votos às representantes de cada agremiação na Casa de Vidro do Big Brother Brasil 2026. Lívia Christina, Rainha do Folclore do Boi Garantido, e Marciele Albuquerque, Cunhã-Poranga do Boi Caprichoso, disputam a preferência do público por uma vaga no reality show da TV Globo.

Instalada no Shopping Sumaúma Park, na zona norte de Manaus, a Casa de Vidro reúne possíveis participantes que dependem exclusivamente da votação popular para entrar na casa mais vigiada do Brasil.

Wi-Fi liberado para reforçar mutirão de votos

Para fortalecer a campanha, a organização do Boi Garantido anunciou a liberação de Wi-Fi gratuito, nesta sexta-feira (9), a partir das 21h, na Cidade Garantido. A ação busca facilitar o acesso à votação online e ampliar o engajamento dos torcedores no mutirão em apoio a Lívia Christina.

Lívia Christina leva a força do Garantido ao BBB

Parintinense, nascida e criada na Baixa do São José, reduto tradicional do Boi do Povão, Lívia Christina, de 26 anos, construiu uma trajetória marcada pela arte, dança e resistência cultural. Ela iniciou a carreira no Garantido Show Parintins, grupo oficial de dança do boi vermelho e branco.

Vote aqui e escolha se Lívia Christina entra na Casa de Vidro do BBB 26!

Em 2023, realizou o sonho de se tornar item oficial do Festival de Parintins, estreando como Porta-Estandarte, função que também exerceu em 2024. Nesse posto, entrou para a história como a primeira item assumidamente LGBTQIA+ do festival. Em 2025, assumiu o cargo de Rainha do Folclore, contribuindo diretamente para a vitória do Garantido e se destacando em cênicas como Povo Negro da Amazônia, Tacacazeiras e A Deusa das Águas.

Além da dança, Lívia utiliza sua visibilidade como forma de ativismo social, levantando pautas contra o feminicídio, o machismo, a LGBTQfobia e todas as formas de violência.

Marciele Albuquerque representa a ancestralidade do Caprichoso

Do lado azul, Marciele Albuquerque, indígena Munduruku e natural de Juruti (PA), leva para a Casa de Vidro a força da ancestralidade amazônica. No Festival de Parintins, ela dá vida ao item Cunhã-Poranga do Boi Caprichoso, símbolo da mulher indígena, da beleza e da resistência dos povos originários.

Artista, ativista ambiental e comunicadora, Marciele atua na defesa da Amazônia e dos povos indígenas, com participação em eventos nacionais e internacionais como a Marcha das Mulheres Indígenas, a Semana do Clima de Nova Iorque e o Youth4 Climate, na Itália.

Desde 2017, ela também é madrinha da ação social “Natal Solidário – Um Gesto de Amor”, desenvolvida em comunidade ribeirinha da zona rural de Manaus, reforçando seu compromisso com as populações tradicionais.

Vote aqui e escolha se Marciele Albuquerque entra na Casa de Vidro do BBB 26!

Cultura amazônica em destaque no BBB 26

Com trajetórias marcadas por arte, ativismo e representatividade, Lívia Christina e Marciele Albuquerque transformaram a disputa da Casa de Vidro em um verdadeiro duelo cultural entre Garantido e Caprichoso, mobilizando torcidas, artistas e admiradores do Festival de Parintins.

A votação segue aberta, e o público decide quem levará a Amazônia para dentro do BBB 26.

Leia mais:

Marciele ou Lívia: itens de Caprichoso e Garantido disputam vaga no BBB 26