Zé Felipe carrega lembrança de Virginia e objeto chama atenção. Veja

Mesmo após o fim do casamento, Zé Felipe surpreendeu ao mostrar que ainda carrega uma lembrança de Virginia Fonseca bem perto de si. O cantor mantém um adesivo com o rosto da ex-esposa colado em seu notebook, detalhe que não passou despercebido pelos internautas.

A imagem veio à tona nesta sexta-feira (9), após um amigo do artista, João Victor Cocá, compartilhar um registro nas redes sociais. No clique, o adesivo de Virginia aparece entre vários outros que personalizam o computador do sertanejo.

Além do rosto da influenciadora, o notebook de Zé Felipe reúne adesivos com mensagens como “Fé em Deus” e “Abençoado”, figuras de animais, personagens de desenhos animados e imagens dos filhos do ex-casal: Maria Alice, de 4 anos, Maria Flor, de 3, e José Leonardo, de 1 ano.

Fim do casamento de Virginia e Zé Felipe

Virginia Fonseca e Zé Felipe anunciaram o fim do casamento em maio de 2025, após cinco anos juntos. Na ocasião, ambos destacaram que a separação ocorreu de forma amigável, em respeito à trajetória que construíram e, principalmente, aos três filhos.

Atualmente, a influenciadora digital e apresentadora do Sabadou, do SBT, vive um relacionamento com o jogador Vini Jr., atacante do Real Madrid. O romance foi assumido em outubro, período em que Zé Felipe também tornou público o namoro com a cantora Ana Castela.

A relação do sertanejo com Ana Castela, no entanto, chegou ao fim em dezembro, após cerca de dois meses. Desde então, o cantor está solteiro.

(*) Com informações do Metrópoles