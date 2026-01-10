Time

Conceito é ter "dois titulares" por posição. Em algumas delas, por exemplo, já há uma avaliação interna de que a meta foi atingida

“Vamos estimular uma competição feroz em todas as posições. Ter 22 titulares”. Este foi um trecho de uma declaração dada pelo presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, em apresentação ao Conselho Deliberativo do clube, em 23 de dezembro. E é com esta filosofia que o Rubro-Negro se norteia no mercado em busca, principalmente, de um centroavante e de um goleiro.

Na zaga o Flamengo acertou a contratação de Vitão, ex-Internacional, apresentado oficialmente nesta sexta-feira (9) e que disputará vaga com Danilo, Léo Ortiz e Léo Pereira.

Nas laterais, o conceito já está estabelecido: Varela e Emerson Royal, na direita; Alex Sandro e Ayrton Lucas, na esquerda.

No setor de volantes as opções são mais fartas: Erick Pulgar, Jorginho, De la Cruz, Saúl, Evertton Araújo e Allan. Este último, porém, interessa ao São Paulo e pode deixar o clube.

O setor de criação é outro que o Flamengo procura reforços. Por ali, o único soberano é o ídolo Arrascaeta. O clube tem interesse em Marcos Antônio, do São Paulo, mas o Tricolor faz jogo duro.

DIFICULDADES NA BUSCA POR CENTROAVANTE E GOLEIRO

A posição de centroavante é a que o Rubro-Negro tem dado mais prioridade nesta janela. Após não obter êxito na tentativa por Kaio Jorge, do Cruzeiro, a diretoria mapeia e faz consultas por outros nomes. A ideia é ter um atacante para disputar posição com Pedro, mas que seja mais móvel, que ataque a profundidade e os espaços.

No gol, o plano A era Gabriel Brazão, do Santos, mas assim como o Peixe só aceitar negociar a partir de 15 milhões de euros, o próprio goleiro não se anima muito com a possibilidade de chegar, a princípio, como reserva de Rossi.

Com isto, o foco se virou para Andrew, de 24 anos, do Gil Vicente, de Portugal. O arqueiro tinha conversas avançadas com o Botafogo, seu antigo clube, mas o Rubro-Negro entrou na disputa e fez uma proposta financeiramente melhor. As tratativas seguem.

Outro nome na lista é Pedro Morisco, do Coritiba. O Coxa, porém, já recusou uma proposta de 7,5 milhões de euros pelo jovem de 22 anos. O Rubro-Negro ainda não fez uma oferta oficial.

A ideia da diretoria do Flamengo, no entanto, é que o novo goleiro chegue para disputar posição com Rossi, e não necessariamente seja um reserva do argentino.

(*) Com informações da Folha Press