Este será o seu primeiro compromisso desde a derrota para o Paris Saint-Germain, nos pênaltis, na final da Copa Intercontinental

O Flamengo dará seu primeiro passo no Campeonato Carioca 2026 neste domingo (11). O bicampeão estadual terá pela frente a Portuguesa, em duelo marcado para o estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, a partir das 18h. Este será o seu primeiro compromisso desde a derrota para o Paris Saint-Germain, nos pênaltis, na final da Copa Intercontinental.

Mesmo mandante, o Flamengo vai atuar fora do Rio de Janeiro porque o gramado do Maracanã passa por reformas e só deve ser liberado para a terceira rodada, prevista para dia 21 de janeiro. O estádio Luso-Brasileiro, da Portuguesa, está sem laudo técnico após passar por reforma de ampliação de arquibancadas.

Apesar de ser o primeiro jogo, o confronto entre os clubes é válido pela quinta rodada. A estreia do Flamengo estava marcada inicialmente para o dia 14, diante do Bangu, mas a Federação do Rio de Janeiro (Ferj) antecipou o primeiro compromisso do clube carioca por causa da disputa, em jogo único, da Supercopa Rei, contra o Corinthians, marcada para o dia 1º de fevereiro.

O Flamengo contará com um elenco alternativo, formado por garotos da base, nas primeiras rodadas da competição. Esta foi a estratégia utilizada nas últimas duas temporadas. O grupo comandado por Bruno Pivetti, técnico do sub-20, vem treinando desde 18 de dezembro e reúne nomes que buscam destaque visando mais oportunidades no time principal.

O nome mais conhecido do grupo, e que tem grande chance de entrar em campo, é Wallace Yan, atacante que passou por altos e baixos na última temporada. Destaque na Copa do Mundo de Clubes, ele oscilou na sequência do ano e busca dar a volta por cima na Gávea em 2026.

Entre as principais apostas, os zagueiros Iago e João Victor estão confirmados. João recebeu mais oportunidades, mas não passou segurança em seus primeiros jogos e chegou a ter sua saída especulada neste início de janela de transferências. Os jovens enxergam a competição como uma chance de chamar a atenção do técnico Filipe Luís.

O meia Guilherme Gomes e o atacante Douglas Telles são destaques no setor ofensivo. Eles balançaram as redes contra o Mirassol, na última rodada do Brasileirão, e já caíram nas graças da torcida. A tendência é que sejam utilizados com mais frequência no time principal ao longo do ano.

Outro nome que surge como destaque é Ryan Roberto, artilheiro das categorias de base ao longo de 2025, com 22 gols em 37 partidas. O atacante, que costuma atuar pelas beiradas, subiu do sub-17 para o sub-20 no ano passado e chegou a chamar a atenção de olheiros do Barcelona, da Espanha. No gol, Léo Nannetti, herói do título mundial sub-20, pode ganhar sua primeira sequência como titular.

A Portuguesa chega em alta para o início do Carioca. Um dos clubes mais tradicionais do estado, o time da Ilha do Governador venceu a Copa Rio no ano passado ao bater o América, assegurando uma vaga na próxima Série D do Campeonato Brasileiro.

A diretoria foi ao mercado em busca de reforços e acertou a chegada de um nome de peso para fortalecer o elenco comandado por Alex Nascif: o meia Chay. Destaque do Botafogo no título da Série B de 2021, ele retorna ao clube onde é ídolo após passagens por outros grandes clubes do país.

A Lusa ainda conta com outros três atletas com passagens pelo Botafogo: o goleiro Douglas Borges, o experiente lateral-esquerdo Guilherme Santos e o atacante Rhuan Silveira.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO x PORTUGUESA

FLAMENGO – Léo Nannetti; Daniel Sales, Iago, João Victor e Johnny; Pablo Lúcio, Lucas Vieira e Guilherme Gomes; Douglas Telles, Wallace Yan e Joshua. Técnico: Bruno Pivetti

PORTUGUESA – Douglas Borges; Sávio, Léo Cruz, Lucas Costa e Guilherme Santos; Henrique Rocha, Albert Souza e Chay; Bruno Mota, Uelber e Romarinho (Gutemberg). Técnico: Alex Nascif

ÁRBITRO – Pierry Dias dos Santos.

HORÁRIO – 18h.

LOCAL – Estádio Raulino de Oliveira, Volta Redonda (RJ).

(*) Com informações do Estadão