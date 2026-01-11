Climão

Ricardinho revelou que se sentiu triste por nunca ter tido sua conquista mundial noticiada pelo Esporte Espetacular

Ricardinho, atleta profissional de futebol freestyle, participa da “Casa de Vidro” da Região Norte, do Big Brother Brasil (BBB), e fez críticas à TV Globo ao vivo durante uma dinâmica exibida no programa Esporte Espetacular, na tarde deste domingo (11).

O apresentador Tadeu Schmidt entrou no programa esportivo para realizar uma brincadeira com os participantes do reality, pedindo que falassem sobre suas relações com o esporte.

Durante a dinâmica, Ricardinho revelou que se sentiu triste por nunca ter tido sua conquista mundial noticiada pelo Esporte Espetacular.

“Eu amo esse esporte, é um dos esportes mais difíceis do mundo, sem sombra de dúvidas. E a minha maior tristeza é que esse programa em que você está (Esporte Espetacular) nunca noticiou quando eu ganhei os mundiais. Por esse motivo, eu me sentia um bicampeão mundial invisível no Brasil. Fico muito triste quando vejo diversos esportes passando na vinheta desse programa e não ver o futebol freestyle. Isso me parte o coração, porque deveria estar”, disse o participante do BBB.

Ricardinho também destacou que, apesar de a modalidade ainda não ser olímpica, trata-se de um esporte profissional e em crescimento.

“Não é um esporte olímpico ainda, a gente está remando para isso, caminhando para isso, mas é um esporte profissional. É lindo assistir a uma competição de futebol freestyle. É uma grande tristeza minha não ter a visibilidade que esse esporte merece aqui no nosso país, ainda mais tendo um bicampeão mundial que representa essa modalidade desde criança”, completou.

Ricardinho é bicampeão mundial de futebol freestyle e possui dois recordes no Guinness Book: maior número de passes individuais de freestyle no futebol realizados por uma equipe sobre plataformas em três minutos e maior número de passes ‘around the world’ no futebol em 30 segundos (em equipe).

(*) Com informações do Terra