No momento do incidente, havia poucos passageiros no coletivo, e todos conseguiram sair a tempo

Um ônibus da linha 126 foi destruído por um incêndio na manhã desta segunda-feira (12), após apresentar uma pane mecânica, no Parque Riachuelo, bairro Tarumã, Zona Oeste de Manaus. Em menos de dez minutos, as chamas consumiram completamente o veículo.

Segundo um segurança de uma empresa de engenharia que estava no local, o fogo se espalhou rapidamente e atingiu também a fiação elétrica da área, provocando a queda de vários fios na via.

Equipes trabalham agora na troca dos pneus para tentar remover o ônibus do local e rebocá-lo até a garagem da empresa responsável pelo transporte, a Vegas.

O motorista só percebeu o incêndio após ser alertado por um passageiro. No momento do incidente, havia poucos passageiros no coletivo, e todos conseguiram sair a tempo. Ninguém ficou ferido.

