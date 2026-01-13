Revelação

Em conversa com Henri Castelli, nas primeiras horas de confinamento, a atriz detalhou um caso que viveu e causou um alvoroço na web

O BBB 26 começou há poucas horas. Ainda assim, o reality já movimenta intensamente as redes sociais. Durante uma conversa com Henri Castelli, Solange Couto chamou a atenção do público ao contar que, certa vez, encontrou R$ 500 mil escondidos dentro de um vaso sanitário.

Segundo a atriz, tudo começou quando ela percebeu algo estranho ao olhar dentro do vaso. Naquele momento, resolveu investigar.

“Vi um monte de plástico e pensei: ‘isso é pra dar cupim, né? Um papel’. Quando puxei, tinha 500 mil reais”, relatou. Diante da revelação, Henri Castelli reagiu imediatamente: “Não é possível”.

Desconfiança do ex-marido

Logo depois, Solange explicou que o dinheiro estava dividido entre reais e dólares. “Metade em dólar, metade em real. Na hora, pensei no meu ex-marido, que estava sentado na sala de jantar: ‘esse filho da puta me roubou’”, disse, aos risos.

No entanto, ela afirmou que descartou rapidamente essa hipótese. Isso porque, segundo ela, o dinheiro estava embalado e identificado. “Percebi que não era possível, porque por cima tinha um plástico com o dinheiro contado como valor, e a letra não era a dele”, completou.

Repercussão nas redes sociais

Enquanto isso, a história repercutiu no X, antigo Twitter. Por um lado, alguns internautas demonstraram desconfiança. “Solange Couto contando uma história muito absurda sobre ter achado 500 mil reais #BBB26”, escreveu uma usuária. “Começaram as fakes”, comentou outro.

Por outro lado, muitos usuários cobraram o desfecho do relato. “E o que ela fez com o dinheiro? Cadê o restante da história?”, questionou uma internauta. Na mesma linha, outro perfil concordou: “Também quero o restante da história”.

(*) Com informações do Metrópoles

