Cena inusitada

Cena chocante ocorreu na noite desta terça-feira (13) e repercutiu nas redes sociais.

Os brothers do Quarto Branco do BBB 26 se depararam com uma cena inusitada e desagradável na noite desta terça-feira (13). Participantes encontraram fezes espalhadas nas paredes do banheiro.

A situação rapidamente repercutiu entre os próprios participantes, que comentaram o episódio com indignação durante a dinâmica. Pouco depois, imagens e relatos do ocorrido passaram a circular nas redes sociais, gerando forte repercussão e críticas do público.

Os candidatos seguem na disputa por vagas no reality, enquanto o episódio virou um dos assuntos mais comentados da noite entre fãs do Big Brother Brasil 26.

VEJA VÍDEO

INTERDITARAM O BANHEIRO!!



Passaram b0st@ nas paredes do banheiro do quarto branco no #BBB26



pic.twitter.com/P7PHi6cZWL — Portal Em Tempo (@portalemtempo) January 13, 2026

