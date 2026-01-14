Sedurb

Governo do Amazonas reafirma o seu compromisso na promoção do desenvolvimento e na inclusão social

O ano de 2026 promete ser de grandes entregas, na Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedurb) e na Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE). A equipe está toda em campo, cumprindo o planejamento do Governo do Amazonas, com foco no desenvolvimento urbano sustentável e na melhoria da qualidade de vida da população.

As ações, nessas duas pastas que administro, contemplam áreas estratégicas, como habitação, com a entrega de novas moradias; saneamento básico, ampliando as redes de água e tratamento de esgoto; mobilidade urbana, com asfaltamento, recuperação de ruas, drenagem e sinalização; e infraestrutura, com obras as mais diversas, inclusive, em setores como saúde, esporte e lazer, na capital e interior do estado.

Somente no primeiro semestre deste ano, deverão ser entregues pelo governador Wilson Lima mais de 30 obras vinculadas a programas executados pela Sedurb e UGPE. Um dos destaques é o Amazonas Meu Lar. Considerado o maior programa habitacional da história do estado, ele avança mais ainda, com a construção de 2,1 mil unidades residenciais, em parceria com o programa federal Minha Casa, Minha Vida (MCMV).

Ao todo, são nove novos empreendimentos, somando 1.489 unidades habitacionais em andamento, sendo seis em Manaus, com contratos via Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), e três no interior, com contrapartida estadual – em Iranduba (144 unidades), Tefé (400) e São Gabriel da Cachoeira (294). O programa também dará início às obras do Complexo Habitacional Cachoeira Grande, no bairro São Jorge, zona oeste, com 520 unidades.

Na capital, para o primeiro semestre de 2026, estão previstas as entregas dos residenciais Novo Aleixo, na zona norte, com 48 unidades habitacionais; e Petrópolis, na zona sul, com mais 32. Segue em andamento a construção de um residencial na Compensa, com 252 unidades habitacionais. Estão com contratos assinados para início de obras, imóveis no Tarumã (176 unidades), Alvorada (64) e Centro (75), no retrofit do prédio da antiga Receita Federal.

Foto: Divulgação

Com o Subsídio Entrada do Meu Lar, uma das linhas de atendimento do programa, o Governo do Amazonas estima, para 2026, atender mais de 600 pessoas, somando-se às 2.244 famílias já contempladas. O subsídio é voltado ao pagamento da entrada de financiamento para aquisição de imóveis, uma ajuda importante do estado às famílias, para a realização do sonho da casa própria.

Com o Programa Social e Ambiental de Manaus e Interior (Prosamin+), as expectativas também são as melhores possíveis. Em 2026, o Prosamin+ mantém o ritmo acelerado das obras na capital, com a construção de 336 unidades habitacionais, sendo 176 na Comunidade da Sharp, na zona leste, e 160 na área da ligação viária entre Silves e Maués, na zona sul.

O programa também contempla, para este ano, obras de urbanização, saneamento básico e a construção da ponte na Avenida Autaz Mirim, intervenção que tem o propósito de reduzir riscos de alagação e melhorar o fluxo do trânsito na região.

Foto: Divulgação

Além disso, o Prosamin+ segue com o processo de reassentamento dos moradores de áreas de risco das comunidades da Sharp e Manaus 2000, localizadas no perímetro das obras. Até o momento, 1.735 famílias já foram reassentadas, de um total de 2.850 previstas.

Em Parintins, o Programa de Saneamento Integrado (Prosai) conclui a segunda etapa do sistema de abastecimento de água, com a implantação de mais quatro Centros de Reservação de Distribuição (CRDs). O primeiro, o CRD2, está programado para inaugurar em março.

Desde o ano passado, o Prosai já garante água tratada de qualidade em toda a cidade, solucionando o problema histórico de contaminação dos poços. Agora, com as novas estruturas, a capacidade de armazenamento será ampliada em até dez vezes, mantendo o fornecimento de água durante 24 horas por dia, mesmo em situações de falta de energia, conforme prometeu o governador à população.

Parintins também receberá, no primeiro semestre, o início das obras de urbanização do Prosai e de construção de 504 unidades habitacionais, além da continuidade da implantação do sistema de esgotamento sanitário.

Ainda no interior, os municípios seguem sendo contemplados com as ações do Programa Asfalta Amazonas. As obras de pavimentação estão em andamento e serão concluídas no primeiro semestre em 20 cidades. Mais 13 estão programadas para receber os serviços ainda este ano. O programa já beneficiou, ao todo, 38 municípios.

Foto: Divulgação

Com o Ilumina+ Amazonas, outro programa da Sedurb e UGPE, o estado conquistou o status de ser o primeiro do país com 100% da iluminação pública em LED, tecnologia que proporciona mais eficiência energética e menor custo, com redução de gás carbônico na atmosfera. O programa continua em expansão, com novos espaços sendo atendidos, nas comunidades rurais e nas áreas externas de órgãos públicos, como as unidades de saúde.

Na saúde, além da iluminação, Sedurb e UGPE conduzem obras importantes na capital e interior. Ainda neste mês, por exemplo, será entregue a primeira etapa da reforma e ampliação do Centro de Saúde Mental do Amazonas (Cesmam), no bairro Planalto, zona centro-oeste de Manaus. Os investimentos são de R$ 13,5 milhões, da UGPE, da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) e do Fundo de Infraestrutura e Desenvolvimento do Amazonas (Fideam).

No interior, também tem entregas da saúde previstas para o primeiro semestre. Em janeiro, concluiremos a primeira etapa da reforma do Hospital Silvério Tundis, em Urucurituba. O investimento total é de R$ 3.011.613,34. Em março, entregamos as obras de reforma e ampliação do Hospital Thomé de Medeiros Raposo, em Rio Preto da Eva, com investimento de R$ 4,7 milhões.

Também está previsa a conclusão da construção do novo Hospital Geral de Nhamundá, que recebeu investimentos de R$ 14,5 milhões. O hospital contará com 26 leitos, sendo 20 de internação e seis de retaguarda, e oferecerá atendimento 24 horas em urgência e emergência, maternidade, clínica médica, centro cirúrgico, pediatria e saúde mental. Atenderá não somente a população de Nhamundá, mas os municípios e comunidades da região do Baixo Amazonas.

O calendário de entregas da Sedurb e UGPE inclui, ainda, importantes equipamentos de esporte e lazer. Estamos inaugurando a Arena Poliesportiva Estrela, na Compensa, zona oeste, totalmente revitalizada, com investimentos de R$ 2,7 milhões. Também neste mês, serão entregues reformadas as quadras poliesportivas do Centro Desportivo da Compensa (CDC), resultado de investimento de R$1.582.052,01.

Em fevereiro, a população da zona norte ganha o Centro de Lazer Noca e Maroca, no conjunto Ribeiro Júnior, na Cidade Nova, com investimento de R$ 774 mil. E, também, o Centro Social Chapéu de Zinco, no bairro Betânia, zona sul, com recursos da ordem de R$ 1,3 milhão. Seguem em andamento as obras de revitalização do Centro Social e da Quadra Poliesportiva do Lírio do Vale, na zona oeste.

Com esse conjunto de ações e entregas previstas para 2026, o Governo do Amazonas reafirma o seu compromisso na promoção do desenvolvimento e na inclusão social. Ao investir em saneamento, habitação, mobilidade urbana, saúde, infraestrutura, esporte e lazer, estamos também promovendo transformações que impactam a vida das pessoas, tornam as cidades mais resilientes e preparadas para o futuro. As obras previstas também geram emprego e renda, movimentam a economia e ampliam o acesso da população a serviços essenciais.

Marcellus Campêlo é engenheiro civil, especialista em Saneamento Básico e em Governança e Inovação Pública; exerce, atualmente, os cargos de secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano – Sedurb e da Unidade Gestora de Projetos Especiais – UGPE

