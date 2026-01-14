Marciele Albuquerque segue firme na Prova do Líder do BBB26, que já ultrapassa 20 horas de duração. Com a desistência de Sarah, a participante passou a ser a única mulher ainda na disputa e também a única representante do grupo Pipoca resistindo na prova de resistência.
Além de Marciele, continuam na competição Alberto Cowboy, Jonas e Edilson Capetinha, que seguem enfrentando o desgaste físico e mental imposto pela dinâmica.
Representando o Norte do país no BBB26, Marciele ganha ainda mais destaque na disputa. Ela é cunhã-poranga do Boi Caprichoso, título tradicional do Festival de Parintins, e carrega consigo a força da cultura amazônica dentro da casa mais vigiada do Brasil.
A permanência de Marciele na prova reforça seu protagonismo no reality e aumenta a expectativa do público sobre quem conquistará a liderança após uma das provas mais longas da temporada.
