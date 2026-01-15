Beruri

Adolescente saiu de casa em busca de socorro, foi localizada pelo Conselho Tutelar e por familiares e relatou abusos sofridos desde os 10 anos

Um homem de 76 anos foi preso, na quarta-feira (14), pelo crime de estupro de vulnerável contra a própria bisneta, de 12 anos, em Beruri, interior do Amazonas.

De acordo com o delegado Jailton Santos, as investigações começaram quando a vítima deixou a residência em busca de socorro e foi localizada posteriormente pelo Conselho Tutelar do município, com apoio de familiares. A adolescente relatou que essa decisão teve como objetivo denunciar os abusos sofridos desde os 10 anos.

“A vítima foi ouvida em escuta especializada e relatou a prática de conjunção carnal e outros atos libidinosos. Ela foi submetida a exame de corpo de delito, que atestou a materialidade do crime, e também foram constatados sinais de automutilação em seu pulso”, relatou o delegado.

Medida

Segundo o delegado, diante da gravidade dos fatos, foi solicitada a prisão preventiva do autor, que foi deferida pela Justiça.

“Ao tomar conhecimento da denúncia, o homem fugiu da cidade e se escondeu em uma residência na zona rural. Ele foi localizado após diligências ininterruptas realizadas pelas equipes policiais”, disse o delegado.

Procedimentos

O homem responderá por estupro de vulnerável. Ele passará por audiência de custódia e ficará à disposição da Justiça.

(*) Com informações da assessoria

