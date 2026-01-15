Reality show

Dinâmica iniciada na estreia já supera o tempo do Quarto Branco do BBB 10; dois últimos resistentes garantem vaga no elenco oficial.

Os candidatos do Quarto Branco do BBB 26 completaram 60 horas de resistência e, assim, bateram o recorde histórico da disputa por duas vagas na edição. Além disso, esse é o maior tempo registrado na dinâmica desde o BBB 10, quando Angélica, Cacau e Serginho enfrentaram o desafio.

A competição atual começou na noite de segunda-feira (12), na estreia do programa, e reuniu os candidatos das Casas de Vidro que não venceram a votação do público. Nesse contexto, Ricardinho, representante da região Norte, foi o primeiro a apertar o botão vermelho.

Ao final, os dois últimos resistentes garantirão uma vaga no elenco oficial da temporada. Por outro lado, quem desistir abrirá mão da chance de entrar oficialmente no jogo.

Quarto Branco do BBB 10

Na décima temporada, Angélica atendeu ao Big Fone e, em seguida, escolheu a dupla Cacau e Serginho para completar o trio. Segundo o Memória Globo, os três resistiram por mais de 50 horas.

Na ocasião, a jornalista chegou a explicar que chamaria Marcelo Dourado no lugar do influenciador; contudo, Líder e Anjo da vez não poderiam ser indicados.

Enquanto permaneceram no cômodo, o público votou em quem ficaria imune do próximo Paredão. Como resultado, Serginho foi o escolhido.

Depois disso, os demais brothers decidiram entre Morango e Cacau para enfrentar a berlinda. Por fim, Angélica acabou emparedada com Dourado e Dicésar e se tornou a sétima eliminada da edição.

