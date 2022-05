Vila Olímpica sedia Amazonense de Tiro com Arco, em Manaus

Além do tiro com arco, futebol e hot lap agitam as praças esportivas da Faar, neste fim de semana

Manaus (AM) – A primeira etapa do Campeonato Amazonense de Tiro com Arco 2022 acontece neste domingo (15), às 8h30, na Vila Olímpica de Manaus. Organizada pela Federação Amazonense de Tiro com Arco (Fatarco), a competição será dividida nas categorias Iniciantes, com distância de 30 metros; Veteranos, com 50 metros, arco composto; e Veteranos, com 70 metros, arco olímpico.

“Sabemos da importância dessas competições para os arqueiros, e estaremos sempre apoiando para que surjam mais atletas nessa modalidade olímpica. Dessa forma oportunizamos que o nosso alto rendimento amazonense esteja sempre conquistando títulos para o estado, Brasil afora”, afirmou Jorge Oliveira, diretor-presidente da Faar.

A competição conta com apoio do Governo do Amazonas, por meio da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar), com objetivo de classificar os melhores atletas no ranking regional e nacional.

“Seis etapas regionais acontecem ao longo do ano e, em todas essas categorias, os atletas vão evoluindo e se preparando para competições nacionais, além de aumentarem o índice no ranking”, destacou Carlos Galindo, presidente da Fatarco.

Hot Lap

Agitando o kartódromo da Vila Olímpica de Manaus, também no domingo, às 10h, acontece a terceira etapa de Hot Lap na Vila.

Cerca de 40 pilotos são esperados na competição, divididos nas seguintes categorias: DA (tração dianteira aspirado), DT (tração dianteira turbo), TT (tração traseira), 4×3, Drift e 1.0.

Futebol

Diretamente da Arena da Amazônia Vivaldo Lima, Amazonas FC e São Raimundo EC se enfrentam no domingo, às 16h, em partida válida pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro Série D. Com a melhor campanha da competição, o Amazonas FC vem de quatro vitórias consecutivas, enquanto o Tufão da Colina ocupa a 4ª posição na tabela, com duas vitórias e duas derrotas.

Confira agenda completa:

Arena da Amazônia Vivaldo Lima

Competição: Campeonato Amazonense de Futebol – Amazonas x São Raimundo

Data e hora: Domingo (15/05), às 16h

Organização: Confederação Brasileira de Futebol (CBF)

Vila Olímpica

Competição: I Etapa Campeonato Amazonense de Tiro com Arco 2022

Data e hora: Domingo (15/05), às 8h30

Organização: Federação Amazonense de Tiro com Arco (Fatarco)

Kartódromo da Vila Olímpica

Competição: III Etapa de Hot Lap da Villa

Data e hora: Domingo (15/05), às 10h

Organização: Liga Amazonense de Motociclismo (LAM)

