Campeonato de Atletismo movimentou o fim de semana na Vila Olímpica

Atletismo do AM

Manaus (AM) – Com 203 atletas, divididos nas categorias masculino e feminina, o Campeonato Amazonense Loterias Caixa de Atletismo agitou o fim de semana na pista de atletismo da Vila Olímpica de Manaus.

A competição que ocorreu na sexta-feira (29) e sábado (30), contou com apoio do Governo do Amazonas, por meio da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar).

“Buscamos atender as necessidades das modalidades para que a Vila Olímpica sirva de berço e contribua para a lapidação de grandes atletas. Nossa ideia é projetar talentos que possam representar o Amazonas, trazendo medalhas na bagagem, servindo de inspiração para que jovens atletas se sintam representados para seguir a carreira no esporte”, afirmou o diretor-presidente da Faar, Jorge Oliveira.

Além da chance de se destacar subindo ao pódio à nível local, o Campeonato Amazonense ainda serve para que os atletas pontuem em sua prova e projetam-se no ranking nacional da modalidade.

Com essa motivação, o atleta que venceu a final dos 800 metros na categoria adulto, Aricelio Dsouza Ramos conquistou o lugar mais alto do pódio ao bater a marca de 2m06s4.

“Com o pouco tempo que migrei para a prova dos 800 metros já consegui obter boa performance. É muito importante esses resultados, pois buscamos estar melhores para que nossa pontuação do ranking seja boa. Graças a Deus tudo tem dado certo, mostrando alto rendimento e fazendo o que é preciso para vencer”, afirmou Aricelio.

Além da prova dos 800 metros e as demais que premiam o competidor mais veloz, a competição ainda contou com o lançamento de dardo, disputas com barreiras e o salto triplo. Ao todo, o Amazonense de atletismo teve a participação de seis equipes e foi organizado pela Federação Desportiva de Atletismo do Estado do Amazonas (Fedaeam).

Fotos: Mauro Neto/Faar, Rudson Renan/Faar e Arquivo Pessoal

Edição Web: Bruna Oliveira

Leia mais:

Faar visita Codajás (AM) para fomentar esporte e lazer

Atletas de São Gabriel da Cachoeira falam sobre preparação no JC de Itacoatiara

Atletas do AM participam do Arnold Sports Festival South America