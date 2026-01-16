Polícia Civil

Droga avaliada em R$ 10 milhões foi encontrada em área rural com apoio das forças de segurança

Meia tonelada de maconha do tipo skunk, avaliada em cerca de R$ 10 milhões, foi apreendida pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) na quinta-feira (15/01), na ilha Curaçu, nas proximidades da comunidade do Divino, zona rural de Alvarães, a 531 quilômetros de Manaus.

A ação foi realizada pela 57ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Alvarães, com apoio da Polícia Militar do Amazonas (PMAM) e da Guarda Civil Municipal (GCM).

De acordo com o delegado Marcelo Lopes, as investigações tiveram início em setembro, após uma aeronave supostamente carregada com drogas ser abatida em uma comunidade do município.

“Com o avanço das diligências, conseguimos chegar à localização exata do entorpecente. No local, encontramos várias sacas com drogas enterradas no solo da ilha. Todo o material foi apreendido e encaminhado para a delegacia”, explicou o delegado.

As investigações continuam para identificar os responsáveis pelo carregamento e apurar quem seria o proprietário da droga apreendida.

