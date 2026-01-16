Uma idosa de 74 anos, conhecida como Dona Chica, foi assassinada pelo próprio companheiro dentro da residência onde morava, nesta sexta-feira (16), na comunidade Puraque, no município de Manaquiri, a 60 quilômetros a sudoeste de Manaus.
Segundo moradores, o homem atacou a vítima com golpes de martelo no interior da casa. Durante o ataque, dois cachorros que estavam no local também foram mortos, o que aumentou a revolta e a comoção entre os moradores da comunidade.
A Polícia Militar foi acionada logo após o crime e conseguiu localizar e prender o suspeito ainda na região. Os policiais identificaram o homem como Damião Barroso, conhecido como “Damião”. A rápida ação impediu a fuga e deu uma resposta imediata à população.
Dona Chica era conhecida na comunidade como uma pessoa simples e querida. A violência do crime e a idade avançada da vítima causaram forte impacto entre vizinhos e familiares.
A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) investiga o caso e vai apurar as circunstâncias e a motivação do crime. A comunidade segue abalada e cobra justiça para a vítima, além de mais segurança nas áreas do interior do estado.