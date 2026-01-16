Quarto Branco

Modelo relembra passagem pelo SBT, fala sobre salário e dificuldades para participar das gravações

Ricardo Negro recordou, em conversa com Leandro Rocha no Quarto Branco do BBB 26, os tempos em que participou do extinto programa “Eliana”, no SBT, como um dos bombeiros. O modelo revelou, na manhã desta sexta-feira (16), quanto recebia de cachê e detalhou as dificuldades enfrentadas para estar presente nas gravações.

Segundo Ricardo, a rotina era cansativa e exigia longas viagens entre Goiânia e Osasco, na Região Metropolitana de São Paulo, onde ficavam os estúdios da emissora.

“Fiquei um ano lá, só. Saía de Goiânia, 12 horas de viagem [até os estúdios da emissora, em Osasco (SP)], e voltava. Era bem cansativo, eu ia de ônibus. Ganhava R$ 500 por gravação. Usava a rede social para ajudar”, explica, após comentar que tinha cerca de 40 mil seguidores antes de entrar na Casa de Vidro do Centro-Oeste.

Participação em quadros populares do SBT

O participante do BBB 26 também explicou como funcionava a atuação nos quadros “Famosos da Internet” e “Rola ou Enrola”. Ele integrou o elenco em 2023 ao lado de Rick Moreno e Yuri Bonotto, terceiro colocado de “A Fazenda 16”.

“A gente entrava quando as participantes diziam que estavam com calor”.

Trajetória no esporte e escolha pela carreira de modelo

Ricardo Negro é pai de dois filhos e teve passagem pelo esporte profissional. Ele atuou como atleta de basquete e jogou por diversos times pelo Brasil, mas decidiu migrar para a carreira de modelo por considerar o retorno financeiro mais vantajoso.

Desde segunda-feira (16), ele disputa uma das três vagas para entrar oficialmente no BBB 26, permanecendo confinado no Quarto Branco.

Rick Moreno, Ricardo Negro e Yuri Bonotto como bombeiros no programa “Eliana”, em 2023 • Divulgação

(*) Com informações da CNN Brasil

