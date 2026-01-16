Ricardo Negro recordou, em conversa com Leandro Rocha no Quarto Branco do BBB 26, os tempos em que participou do extinto programa “Eliana”, no SBT, como um dos bombeiros. O modelo revelou, na manhã desta sexta-feira (16), quanto recebia de cachê e detalhou as dificuldades enfrentadas para estar presente nas gravações.
Segundo Ricardo, a rotina era cansativa e exigia longas viagens entre Goiânia e Osasco, na Região Metropolitana de São Paulo, onde ficavam os estúdios da emissora.
“Fiquei um ano lá, só. Saía de Goiânia, 12 horas de viagem [até os estúdios da emissora, em Osasco (SP)], e voltava. Era bem cansativo, eu ia de ônibus. Ganhava R$ 500 por gravação. Usava a rede social para ajudar”, explica, após comentar que tinha cerca de 40 mil seguidores antes de entrar na Casa de Vidro do Centro-Oeste.
Participação em quadros populares do SBT
O participante do BBB 26 também explicou como funcionava a atuação nos quadros “Famosos da Internet” e “Rola ou Enrola”. Ele integrou o elenco em 2023 ao lado de Rick Moreno e Yuri Bonotto, terceiro colocado de “A Fazenda 16”.
“A gente entrava quando as participantes diziam que estavam com calor”.
Trajetória no esporte e escolha pela carreira de modelo
Ricardo Negro é pai de dois filhos e teve passagem pelo esporte profissional. Ele atuou como atleta de basquete e jogou por diversos times pelo Brasil, mas decidiu migrar para a carreira de modelo por considerar o retorno financeiro mais vantajoso.
Desde segunda-feira (16), ele disputa uma das três vagas para entrar oficialmente no BBB 26, permanecendo confinado no Quarto Branco.
(*) Com informações da CNN Brasil
