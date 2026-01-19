ação policial

Um homem foragido da Justiça por roubo foi preso neste domingo (18) no bairro Compensa, na Zona Oeste de Manaus. Durante a ação, a Polícia Militar apreendeu 425 trouxinhas de maconha e outras 15 porções de drogas.

A prisão ocorreu enquanto a equipe policial realizava patrulhamento ostensivo na região. Nesse momento, o Centro de Comunicações Operacionais Policiais Militares (Cecopom) informou que o sistema de videomonitoramento Paredão havia identificado um homem com mandado de prisão em aberto por roubo. Segundo o alerta, ele trafegava pela avenida Coronel Cyrillo Neves.

De acordo com a informação repassada, o suspeito usava moletom preto e carregava um objeto da mesma cor embaixo do braço. Diante disso, os policiais iniciaram diligências e, pouco depois, localizaram o homem em um ponto de ônibus.

Durante a abordagem e a revista pessoal, os agentes encontraram 425 trouxinhas de maconha e outras 15 porções de drogas. Do total, nove eram de oxi, quatro de cocaína e duas de maconha. Além disso, a equipe apreendeu R$ 61,50 em dinheiro.

Em seguida, os policiais conduziram o foragido e todo o material apreendido ao 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde o caso foi registrado.

A Polícia Militar do Amazonas orienta a população a denunciar imediatamente qualquer ação criminosa pelo telefone 190. Segundo a corporação, o denunciante tem a identidade preservada.

