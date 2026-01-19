Repercussão

Publicação do Capitão Alberto Neto nas redes sociais gera reação negativa e cobranças por atuação parlamentar

O deputado federal Capitão Alberto Neto (PL-AM), representante do Amazonas, tornou-se alvo de críticas nas redes sociais após publicar, na sexta-feira (16), um conteúdo em apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro.

A postagem exibiu uma imagem com o rosto de Bolsonaro acompanhada da frase “pedido prisão domiciliar humanitária cobre o seu deputado”, o que gerou reação negativa entre usuários das plataformas digitais.

Na descrição da publicação, o parlamentar escreveu: “É hora de mobilização. Deputados precisam agir para garantir dignidade ao presidente Bolsonaro. Cobre os deputados do seu estado. Silêncio também é posicionamento!”. No entanto, a mensagem motivou uma série de comentários críticos direcionados ao deputado.

Internautas cobram atuação parlamentar

Internautas acusaram Alberto Neto de atuar exclusivamente em defesa do ex-presidente, afirmando que ele “só trabalha para defender Bolsonaro”.

Além disso, alguns usuários disseram que o parlamentar deveria “deixar de ser blogueiro” e lembraram que a função de um deputado é legislar e fiscalizar, e não defender “quem não tem defesa”. Também surgiram comentários afirmando que o deputado estaria “puxando saco de quem está preso”.

Parte das críticas se voltou contra a família Bolsonaro e aliados políticos, acusados de disseminar “narrativas falsas para enganar os eleitores”.

Comentários afirmaram que a direita, incluindo o Partido Liberal, “só fala mentiras”. Um usuário destacou que não haveria nada a ser defendido, alegando que Bolsonaro teria causado “dor eterna em muitos” durante a pandemia da Covid-19.

Outros participantes das discussões sugeriram que o deputado deveria “sair um pouco da internet”. Em seguida, alguns classificaram sua postura como “obsessão”.

Houve ainda quem atribuísse a prisão de Bolsonaro à própria direita, descrita como “um bando de frouxos”, além de cobranças por mais atuação parlamentar e pelo fim da “pouca vergonha”.

Eleitores questionam projetos para o Amazonas

Alguns comentários indicaram que Alberto Neto deveria se afastar de Bolsonaro, sob o argumento de que estaria “só piorando a situação dele”.

Ao mesmo tempo, surgiram manifestações de eleitores dizendo que pretendem votar “em quem nunca esteve em Brasília”, chamando deputados de “traíras”.

Por fim, outras críticas apontaram que o parlamentar não teria apresentado “nenhum projeto para o Amazonas”.

