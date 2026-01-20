Prisão

A criança de 10 anos é ex-enteada do animador. Ele foi afastado da Associação Folclórica Boi-Bumbá Garantido.

O homem de 37 anos, preso suspeito de estuprar e enviar fotos íntimas para uma criança de 10 anos é Felipe Júnior. Ele atuava como animador do Boi Garantido em eventos. A prisão ocorreu nesta segunda-feira (19), no bairro Dom Pedro, Zona Centro-Oeste de Manaus.

Conforme a delegada Mayara Magna, as investigações iniciaram após a mãe da vítima comparecer à Depca (Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente) e relatar que descobriu mensagens de conteúdo sexual enviadas pelo suspeito à sua filha.

“A criança foi ouvida em depoimento especial e contou que não gostava do homem em razão de ele ter praticado atos libidinosos contra ela quando tinha 6 anos, durante um final de semana em que esteve na residência do autor. Ela disse que, por medo, não contou à mãe o que teria acontecido; alegou que tinha se machucado e acabou chorando por isso”, explicou a delegada.

Novo contato

Segundo a delegada, a vítima relatou que, após anos sem convivência, o autor voltou a entrar em contato por telefone. Ele enviou fotos de suas partes íntimas e chegou a pedir imagens da criança em troca de dinheiro.

“Com base nisso, foi solicitada à Justiça a prisão preventiva, cumprida nas primeiras horas desta segunda-feira. Em interrogatório, ele afirmou que achava estar conversando com a mãe da criança. No entanto, um ponto que nos chama a atenção é que ele salvou o número no telefone da vítima com o nome dela e, ao lado, a palavra ‘filha’”, detalhou a autoridade policial.

Ainda de acordo com a delegada, nas conversas o homem dizia que pagaria uma corrida por aplicativo para que a criança fosse encontrá-lo. Ao descobrir o teor das mensagens, a mãe buscou a delegacia imediatamente, temendo novos abusos. Durante as diligências, foram apreendidos dois celulares e pendrives, que passarão por perícia.

Procedimentos e Nota do Garantido

O homem responderá pelo crime de estupro de vulnerável e permanecerá à disposição da Justiça.

Em nota, a Associação Folclórica Boi-Bumbá Garantido, por meio do presidente, Fred Góes, informou que, diante dos fatos, Felipe Júnior foi imediatamente desligado do quadro de animadores, não mantendo mais qualquer vínculo artístico ou institucional com a associação.

O boi-bumbá reiterou repúdio veemente a qualquer conduta que viole os direitos de crianças e adolescentes.

“Ressaltamos que os fatos estão sendo apurados pelas autoridades competentes e que o acusado responde ao processo na Justiça. Repudiamos de forma veemente qualquer conduta que viole direitos fundamentais, especialmente aquelas que atentem contra a integridade e a dignidade de crianças e adolescentes. Reafirmamos que toda criança tem o direito inalienável de viver e se desenvolver em um ambiente seguro, protegido e livre de qualquer forma de violência”, diz a nota.

