Homicídio

Vítima foi atacada com facadas dentro de casa enquanto segurava uma criança; suspeita confessou o crime à polícia

Uma mulher trans de 25 anos foi presa em flagrante na noite de sábado (17) após esfaquear e matar a ex-companheira, de 40 anos, na Rua Viana, no bairro Tremembé, Zona Norte de São Paulo. O crime ocorreu por volta das 19h e mobilizou equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros.

Imagens do crime

Câmeras de segurança registraram a ação. As imagens mostram a suspeita, identificada pelo nome social Ewellyn, entrando na residência de forma calma, com as mãos para trás. A vítima, Ivia Stefania da Silva de Castro, aparece sentada perto da entrada da casa, com uma criança no colo, usando o celular momentos antes do ataque.

Ataque e confissão

Em seguida, Ewellyn entra no imóvel, pega uma faca e atinge o pescoço de Ivia Stefania. A vítima cai no chão junto com a criança e pede socorro. Após o ataque, a agressora arrasta a ex-companheira pelos pés e afirma que ligaria para a polícia para confessar o crime. Além da criança que estava no colo da vítima, outra criança presencia a cena.

No local, Ewellyn abordou policiais militares e confessou o crime, indicando onde tudo aconteceu.

Atendimento e investigação

Equipes do Samu atenderam a vítima e a encaminharam à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Jaçanã. Apesar do socorro, Ivia Stefania não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade.

A principal linha de investigação aponta ciúmes como motivação do crime. Segundo a apuração, a suspeita acreditava que a ex-companheira mantinha contato com a mesma pessoa que ela.

A Polícia Civil registrou a ocorrência como homicídio no 73º Distrito Policial (Jaçanã). A autoridade policial requisitou perícia no local e pediu a conversão da prisão em flagrante em preventiva. A suspeita segue à disposição da Justiça.

(*) Com informações do Metrópoles

