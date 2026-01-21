Ocorrência

Caso será encaminhado à delegacia responsável e segue sob investigação

Um adolescente de 13 anos foi vítima de um ataque à faca na noite de terça-feira (20) no bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus. A principal suspeita do crime é a própria mãe do jovem. O caso é tratado pelas autoridades como tentativa de homicídio e causou comoção entre os moradores da região.

Segundo informações preliminares, a vítima foi atingida nas costas durante uma discussão dentro da residência onde morava com a mãe. Apesar da gravidade do ferimento, ele conseguiu receber ajuda de familiares. A irmã do adolescente o levou ao Hospital e Pronto-Socorro da Criança Joãozinho, onde recebeu atendimento imediato.

Devido à gravidade da situação, a equipe médica acionou o serviço social e a Polícia Militar. Embora o ferimento fosse profundo, os médicos informaram que o estado de saúde do adolescente é estável, sem risco de morte, e que ele permanece em observação.

Policiais estiveram na unidade de saúde para coletar informações sobre o caso. Familiares relataram que conflitos frequentes dentro da residência podem ter motivado o ataque.

O caso será encaminhado à delegacia responsável e segue sob investigação.

Leia mais: Mulher trans é presa após matar ex-companheira a facadas