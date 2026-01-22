1ºDIP

Imagens de câmeras de segurança flagraram o suspeito espalhando combustível no galpão; imóvel ficou totalmente destruído.

Manaus (AM) — O homem suspeito de incendiar uma fábrica de sofás, na rua Tito Bittencourt, bairro São Francisco, Zona Sul da capital, foi preso na noite desta quarta-feira (21). Ele foi levado para o 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Vídeo flagra ação criminosa

Anteriormente, um vídeo compartilhado nas redes sociais revelou o exato momento em que o suspeito ateou fogo no estabelecimento na manhã de terça-feira (20). Nas imagens, as câmeras de segurança mostram o homem circulando pelo local com uma garrafa contendo líquido inflamável.

Em seguida, ele despeja o combustível sobre os estofados e aciona as chamas, fugindo logo após o crime. Por causa desse registro, a polícia conseguiu identificar e capturar o infrator rapidamente.

Destruição total e trabalho dos Bombeiros

Embora os moradores tenham acionado o Corpo de Bombeiros logo no início das chamas, o fogo se alastrou com velocidade visto que o local abrigava materiais altamente combustíveis, como espuma e madeira.

O incêndio destruiu completamente a fábrica e o galpão de reforma. Além disso, os militares trabalharam intensamente para evitar que o calor atingisse as casas vizinhas, visto que o imóvel estava trancado no momento do incidente.

Reincidência e investigação

É importante ressaltar que, em menos de um ano, este é o segundo incêndio registrado no mesmo endereço. Por esse motivo, a Polícia Civil investiga se os episódios possuem ligação ou se o suspeito preso tem envolvimento com crimes anteriores no bairro.

Nesse sentido, o depoimento do homem no 1º DIP será fundamental para esclarecer a motivação do ataque, ao passo que os proprietários contabilizam os prejuízos milionários.

O suspeito permanece à disposição da Justiça e passará por audiência de custódia. A perícia técnica deve entregar nos próximos dias o laudo detalhado sobre a estrutura do prédio, pois há risco de desabamento da fachada devido à intensidade do calor.

VEJA ELE COLOCANDO FOGO NO LOCAL

