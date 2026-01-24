Procurado

Os crimes ocorreram em 2020, na comunidade Fazendinha, bairro Cidade de Deus.

Um homem identificado como Alexsandro Pereira dos Santos, de 25 anos, conhecido como “Preguiça”, está sendo procurado pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM). Ele é suspeito de envolvimento em um duplo homicídio, aborto e tentativa de homicídio, crimes cometidos em 2020 na comunidade Fazendinha, localizada no bairro Cidade de Deus, zona norte de Manaus.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), responsável pelas investigações, divulgou a imagem do acusado e solicita a colaboração da população para localizá-lo e garantir que ele cumpra a pena determinada pela Justiça.

Crimes cometidos em 2020

De acordo com o delegado Adanor Porto, adjunto da DEHS, Alexsandro tem uma extensa ficha criminal, com registros por tráfico de drogas e porte irregular de arma de fogo. Ele usava nomes falsos para escapar da polícia e, além disso, não possuía documentos de identificação.

Em 2020, Alexsandro Pereira dos Santos foi responsável pela morte de uma mulher (idade não informada) e de sua filha de 15 anos, que estava grávida. O crime resultou no aborto da jovem, além de deixar a prima de 16 anos da adolescente em estado grave, após tentativa de homicídio.

Condenação e busca pela Justiça

Alexsandro foi condenado a 74 anos de prisão pelos crimes cometidos. Agora, a Polícia Civil do Amazonas solicita que qualquer informação sobre seu paradeiro seja repassada à polícia para garantir sua captura e cumprimento da pena.

Denúncias e sigilo garantido

A PC-AM orienta que qualquer denúncia sobre o local em que Alexsandro possa estar seja enviada pelos seguintes canais:

Disque-denúncia da DEHS : (92) 98118-9535

: (92) 98118-9535 Polícia Civil do Amazonas : 197 ou (92) 3667-7575

: 197 ou (92) 3667-7575 SSP-AM: 181

A identidade do informante será mantida em absoluto sigilo.

