Colisão

Chibly Calil Habraim Bisneto, filho da vereadora Nilda Habraim, morreu após colisão com árvore em Itacoatiara.

Publicado em 25 de janeiro de 2026

Por EM TEMPO

Chibly Calil Habraim Bisneto, filho da vereadora Nilda Habraim, morreu após bater o carro contra uma árvore na manhã deste domingo (25), na rua Beija-Flor, no bairro Prainha, em Itacoatiara, município a 176 quilômetros a leste de Manaus.

Vídeos compartilhados em aplicativos de mensagens mostram o veículo pegando fogo logo após o impacto.

Equipes de socorro atenderam Chibly no local, mas ele não resistiu aos ferimentos. As autoridades ainda não divulgaram as causas oficiais do acidente, mas apuram a hipótese de que a vítima tenha dormido ao volante.

Os órgãos competentes investigam a colisão que matou o filho da vereadora de Itacoatiara.

