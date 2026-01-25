Chibly Calil Habraim Bisneto, filho da vereadora Nilda Habraim, morreu após bater o carro contra uma árvore na manhã deste domingo (25), na rua Beija-Flor, no bairro Prainha, em Itacoatiara, município a 176 quilômetros a leste de Manaus.
Vídeos compartilhados em aplicativos de mensagens mostram o veículo pegando fogo logo após o impacto.
Equipes de socorro atenderam Chibly no local, mas ele não resistiu aos ferimentos. As autoridades ainda não divulgaram as causas oficiais do acidente, mas apuram a hipótese de que a vítima tenha dormido ao volante.
Os órgãos competentes investigam a colisão que matou o filho da vereadora de Itacoatiara.
Leia mais
Acidente entre ônibus e micro-ônibus deixa 11 feridos em Manaus
Siga o portal EM TEMPO no Instagram