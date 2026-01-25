VIOLÊNCIA

Imagens registraram o momento em que homem é baleado; ele estava armada com faca.

Um homem não identificado levou um tiro na tarde deste domingo (25) no Conjunto Manoa, bairro Cidade Nova, zona norte de Manaus. Ele estava portando uma faca no momento do ataque. Vídeos compartilhados em aplicativos de mensagens mostram o momento em que o tiro atingiu a vítima.

Nas imagens, um homem sem camisa dispara contra a vítima. Em outro registro, o suspeito foge a pé. Logo em seguida, a Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegaram ao local para prestar socorro.

Até o momento, ninguém informou a motivação do crime ou o estado de saúde do homem que levou um tiro no Manoa. Pessoas que passavam pelo local registraram os vídeos.

A Polícia Civil do Amazonas investiga o caso.

