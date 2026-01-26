Guajará

A vítima era impedida de sair da comunidade para realizar exames pré-natais.

Guajará (AM) – Um homem de 25 anos foi preso em flagrante na sexta-feira (23/01) pelos crimes de cárcere privado e estupro contra a própria esposa, de 40 anos, grávida de oito meses. A prisão ocorreu na comunidade Formigueiro, no ramal do Assentamento, zona rural do município de Guajará, localizado a 1.476 quilômetros de Manaus.

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) realizou a ação por meio da 69ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Guajará. A investigação começou após a filha da vítima procurar a delegacia e denunciar que a mãe estava sendo mantida em isolamento pelo companheiro.

Polícia age após denúncia da filha da vítima

Assim que recebeu a informação, a equipe policial iniciou diligências. Em seguida, os agentes se deslocaram até a comunidade indicada. Ao perceber a chegada da viatura, o suspeito tentou esconder a vítima em uma área de mata. No entanto, os policiais agiram rapidamente e impediram a ação.

Suspeito impedia atendimento médico e retinha benefícios

Durante as apurações, a polícia constatou que o homem impedia a companheira de sair da comunidade, inclusive para realizar exames pré-natais. Além disso, ele mantinha em sua posse o cartão do Bolsa Família da vítima.

Segundo a polícia, o suspeito teria empenhado o cartão com um agiota local para adquirir uma motocicleta. Dessa forma, ele também controlava os recursos financeiros da mulher.

Exame confirmou violência sexual

Ainda conforme o delegado José Sávio, a vítima relatou ter sofrido violência sexual. Logo depois, o exame de corpo de delito confirmou a agressão.

Diante das evidências, os policiais deram voz de prisão ao suspeito e o conduziram à unidade policial. Assim, ele foi autuado em flagrante.

Procedimentos

O homem responderá pelos crimes de cárcere privado e estupro. Ele permanece à disposição da Justiça.

Leia mais:

Homem é preso por cárcere e tentativa de feminicídio no AM