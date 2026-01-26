Agenda

Sinésio também anunciou a realização de uma caravana federativa prevista para maio.

Manaus (AM) – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve visitar a capital amazonense no mês de março. A informação foi confirmada pelo presidente estadual do Partido dos Trabalhadores (PT-AM), deputado Sinésio Campos, durante entrevista ao programa Meio Dia com Jefferson Coronel.

“Provavelmente em março estará por aqui”, disse o dirigente. Além disso, Sinésio anunciou a realização de uma caravana federativa prevista para maio.

Caravana federal deve reunir todos os ministérios

De acordo com o deputado, a caravana levará a Manaus representantes de todos os ministérios do Governo Federal. Assim, o evento deve concentrar atendimentos, anúncios e entregas de ações em diversas áreas.

“Em torno de maio, vamos realizar uma grande caravana federativa. Todos os ministérios vão desembarcar em Manaus para atender a população e fazer entregas importantes”, afirmou.

Articulações para 2026 ganham força no Amazonas

A possível visita de Lula ocorre em meio às articulações políticas para as eleições de 2026. Nos bastidores, cresce a expectativa de que o presidente declare apoio à pré-candidatura do senador Omar Aziz (PSD). O parlamentar mantém alinhamento com o governo petista e integra a base aliada no Congresso.

Lula também deve apoiar a pré-candidatura do ex-deputado federal Marcelo Ramos, filiado ao partido do presidente, ao Senado. Inclusive, no último sábado (24), lideranças e movimentos da esquerda no Amazonas promoveram o “Encontro Banzeiro”, realizado em Manaus.

O evento marcou o início das articulações políticas locais com foco no próximo pleito. Durante o encontro, Marcelo Ramos afirmou que a reeleição de Lula é prioridade do grupo político.

Lula lidera cenários eleitorais no Amazonas

O presidente esteve em Manaus pela última vez em setembro de 2025, quando inaugurou o Centro de Cooperação Policial Internacional da Amazônia (CCPI Amazônia). A unidade recebeu R$ 36,7 milhões do Fundo Amazônia e atua no combate a crimes ambientais, tráfico de drogas, armas e pessoas.

Além disso, pesquisas recentes indicam um cenário favorável para Lula no estado. Levantamento divulgado em dezembro de 2025 pelo Instituto de Pesquisas do Norte Ltda (IPEN) mostra o presidente na liderança em dois cenários simulados para a eleição presidencial de 2026.

No primeiro cenário, Lula aparece com 45,5% das intenções de voto, enquanto Tarcísio de Freitas (PL-SP) soma 17,7%. Já no segundo cenário, contra Michelle Bolsonaro, o petista registra 44,3%, diante de 27,7% da adversária.

A pesquisa ouviu 1.504 eleitores, entre os dias 14 e 24 de novembro, em Manaus e em 11 municípios do interior do Amazonas.

