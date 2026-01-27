Prisão

Condenado pelo crime de 2013, foragido foi localizado em oficina no Tarumã.

Manaus (AM) – Um homem condenado pelo assassinato da técnica em enfermagem Viviane Costa foi preso nesta terça-feira (27). Alesson Pessoa Mota foi localizado em uma oficina mecânica na rua Uruaçu, bairro Tarumã, Zona Oeste de Manaus, enquanto trabalhava no local. A prisão ocorreu após denúncias anônimas. Ele foi levado ao 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos legais.

Histórico do crime

O caso, que chocou Manaus, aconteceu em 2013. Alesson não aceitou o fim do relacionamento com a vítima e planejou sua morte. Para isso, contratou um executor: Francisco de Almeida, policial reformado. Viviane sofreu dois atentados em menos de um ano; sobreviveu ao primeiro, mas não resistiu ao segundo ataque.

Condenações e agravantes

O julgamento ocorreu em julho de 2025, no Fórum Henoch Reis. Alesson foi condenado a 37 anos, três meses e 15 dias em regime fechado. O executor, Francisco de Almeida, recebeu 33 anos e nove meses, e foi preso em setembro do ano passado. A Justiça destacou como agravante a persistência do agressor, que ordenou dois ataques distintos em curto período, mostrando clara intenção de matar.

Leia mais:

Caso Viviane: Justiça condena ex-noivo e comparsa após 12 anos do crime