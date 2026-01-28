Execução

Vítima foi atingida com seis disparos de arma de fogo

Um homem identificado como Darlan Barros, de 27 anos, foi morto a tiros na madrugada desta quarta-feira (28), na Zona Norte de Manaus. O crime ocorreu nas proximidades da avenida Sumaúma, no bairro Monte das Oliveiras.

De acordo com relatos de testemunhas, a vítima estava nas imediações de um estabelecimento comercial quando foi surpreendida e atingida por cerca de seis disparos de arma de fogo. Pessoas que presenciaram a ocorrência informaram ainda que Darlan era usuário de drogas.

Até o momento, a motivação do homicídio é desconhecida. O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML), e as investigações ficaram sob responsabilidade da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

