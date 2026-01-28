Homicídio

Crime ocorreu na rua Carambeí, nesta manhã

O dono de uma academia, identificado como Luiz Tarcísio, de 39 anos, foi morto a tiros na manhã desta quarta-feira (28), na rua Carambeí, bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus.

Informações iniciais indicam que três homens armados invadiram o terreno da residência de Luiz e atiraram contra ele no momento em que chegava em casa. Até agora, a motivação do crime é desconhecida.

A equipe de perícia e o Instituto Médico Legal (IML) foram acionados para atender a ocorrência. O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

