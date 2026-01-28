Inclusão

Programa do Governo do Amazonas expande ações esportivas na capital e no interior com apoio de investimentos em infraestrutura

Ao longo de 2025, o Programa Esporte e Lazer na Capital e Interior (Pelci) ultrapassou 325 mil atendimentos a crianças e adolescentes, por meio de aulas, treinamentos e atividades regulares.

A iniciativa oferece modalidades como futsal, vôlei, basquete, handebol, atletismo, xadrez, judô, tênis de mesa, natação, futebol de campo, jiu-jítsu e kart, tanto em Manaus quanto em municípios do interior do Amazonas.

Além disso, o crescimento do Pelci está diretamente ligado aos investimentos do Governo do Amazonas em infraestrutura esportiva, que viabilizaram a ampliação do programa para novos espaços.

Esse avanço ocorre, sobretudo, a partir de obras executadas pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedurb) e pela Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE), responsáveis por garantir equipamentos adequados ao funcionamento das atividades.

Estratégia de prevenção social

Para o governador Wilson Lima, presidente estadual do União Brasil, os investimentos no setor integram uma estratégia de prevenção social.

“O esporte afasta jovens da marginalidade e melhora o desempenho escolar. É transformador”, afirma.

Conforme o secretário da Sedurb e da UGPE, Marcellus Campêlo, que também ocupa o cargo de 2º vice-presidente estadual do União Brasil, as obras entregues asseguram condições adequadas para a prática esportiva em Manaus e no interior, conforme as diretrizes do governo.

De acordo com ele, a meta é ampliar o alcance das políticas públicas de inclusão e consolidar o esporte como instrumento de prevenção social.

Obras do Governo do Amazonas ampliam esporte e atendem 325 mil pelo Pelci – Foto: Divulgação/Semcom.

Desde 2021, o Governo do Amazonas concluiu a entrega de 45 espaços esportivos, distribuídos entre a capital e o interior, com investimentos que somam R$ 49,7 milhões.

Ademais, somente no último ano, foram inaugurados 14 equipamentos, sendo oito em Manaus e seis em municípios do interior.

As ações beneficiaram áreas de alta densidade populacional e cidades como Parintins, Maués, Canutama, Rio Preto da Eva e São Paulo de Olivença.

Atualmente, quatro projetos seguem em execução na capital amazonense. Entre eles estão um Centro Desportivo e a Arena Poliesportiva Estrela, no bairro da Compensa; o Centro Social Chapéu de Zinco, na Betânia; além do Centro Social e da Quadra Poliesportiva do Lírio do Vale.

Essa estrutura dá suporte ao Pelci, programa criado em 2021 e coordenado pela Secretaria de Estado do Desporto e Lazer (Sedel).

Investimentos em infraestrutura

A iniciativa atende crianças e adolescentes de 7 a 17 anos, mantém mais de 40 núcleos ativos em diferentes regiões do estado e, além disso, expandiu suas ações para comunidades indígenas e municípios como Parintins, São Gabriel da Cachoeira, Tabatinga e Humaitá, com escolinhas esportivas gratuitas e atividades contínuas.

Paralelamente, a utilização permanente dos espaços públicos também inclui ações como o projeto “Vila Aberta para Todos”, incorporado à programação da Vila Olímpica de Manaus.

Desde então, o local passou a abrir aos domingos, oferecendo atividades gratuitas voltadas ao esporte, ao lazer e à convivência comunitária.

O secretário da Sedel, Diego Américo, destaca que a consolidação e a ampliação do Pelci dependem diretamente dos investimentos em infraestrutura esportiva.

“Quando o Governo do Amazonas investe em quadras, arenas, centros esportivos e espaços adequados, ele não está apenas entregando obras, mas garantindo oportunidades reais para crianças e jovens. O Pelci só alcança mais de 325 mil atendimentos porque existe uma estrutura preparada para receber essas atividades, com segurança, qualidade e continuidade”, reforça.

Na avaliação de Marcellus Campêlo, a atuação técnica da Sedurb e da UGPE prioriza o uso efetivo dos equipamentos entregues. “Nosso trabalho é fazer com que o espaço não fique vazio. A obra precisa estar integrada ao bairro, funcionando todos os dias e atendendo quem mais precisa”, reforça.

Dentro dessa diretriz, a diversidade de modalidades acompanha a infraestrutura disponível. Um exemplo é o Pelci Kart, iniciativa que tornou o Amazonas o primeiro estado brasileiro a implantar um núcleo de automobilismo social, beneficiando 80 crianças de baixa renda na capital.

Por fim, com a articulação da Sedurb e da UGPE, as obras públicas do Governo do Amazonas assumem papel estratégico na política esportiva estadual, ao ampliar o acesso, garantir o uso contínuo dos espaços e gerar impacto social por meio da prática esportiva.

