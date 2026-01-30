Denúncia

Crimes ocorreram em ônibus das linhas 455 e 608; polícia pede ajuda para identificar os suspeitos.

A Polícia Civil do Amazonas divulgou imagens de dois homens ainda não identificados e procurados por roubos a ônibus em Manaus.

Segundo o delegado Charles Araújo, o primeiro crime ocorreu no dia 27 de dezembro de 2025, por volta das 4h30, na avenida Arquiteto José Henrique Bento Rodrigues, bairro Colônia Terra Nova, Zona Norte. A ação aconteceu em um ônibus da linha 455.

O segundo roubo aconteceu no dia 14 de janeiro deste ano, por volta das 17h15, em um coletivo da linha 608.

O delegado pediu ajuda da população para identificar os suspeitos. Ele destacou que qualquer informação sobre a identidade ou o paradeiro dos homens pode auxiliar a polícia a localizá-los e efetuar as prisões.

Denúncias

Quem tiver informações pode entrar em contato pelos números (92) 98827-8814 ou 3667-7543, do Nurrc; 197 e (92) 3667-7575, da PC-AM; ou pelo 181, da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

O delegado garantiu que a polícia manterá a identidade do informante em sigilo.

(*) Com informações da assessoria

