Tapauá

Investigações apontam vítimas adultas que sofreram abusos do professor há cerca de 20 anos.

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) prendeu um professor de 53 anos em Tapauá, a 449 km de Manaus, durante a Operação Purus Presente, em ação conjunta com a 62ª DIP de Canutama, a 619 km.

O docente é suspeito de estupro de vulnerável, assédio sexual e maus-tratos contra alunos menores de 14 anos em uma escola municipal. Ele teria se aproveitado da posição de confiança como professor para cometer os crimes de forma reiterada.

A investigação também revelou outras vítimas já adultas, que afirmaram ter sofrido abusos há cerca de 20 anos, mostrando a gravidade e a extensão histórica dos crimes.

