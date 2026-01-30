Violência urbana

Homem de 25 anos foi baleado após pegar mototáxi na rua Olavo Bilac; ele respondia a processo em liberdade e morreu no local.

Um homem identificado como Adilson Nápoles de Souza, de 25 anos, morreu após ser baleado na manhã desta sexta-feira (30), na rua Olavo Bilac, no bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus.

Segundo informações preliminares, Adilson seguia de mototáxi quando criminosos efetuaram os disparos. Após os tiros, o jovem caiu no local e morreu antes de receber atendimento médico. O mototaxista, possivelmente ferido ou assustado com a ação, fugiu logo em seguida.

Além disso, a polícia apurou que Adilson respondia a um processo em liberdade e deveria comparecer à Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) nesta sexta-feira, data que marcaria sua última assinatura obrigatória.

O jovem morava na rua Natal, a poucos metros do local onde ocorreu o crime. Pouco depois, as irmãs da vítima chegaram à cena, reconheceram o corpo e relataram que ele já estava trabalhando.

Ainda conforme familiares, Adilson teria se envolvido recentemente em um relacionamento considerado suspeito, e a mulher poderia manter ligação com o mundo do crime. No entanto, essa informação ainda será apurada pela polícia.

Enquanto isso, a Polícia Militar isolou a área para os trabalhos da perícia. Em seguida, equipes do Instituto Médico Legal (IML) realizaram a remoção do corpo.

Por fim, a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) ficará responsável pela investigação e busca esclarecer a motivação e a autoria do crime.

