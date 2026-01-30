Dois ícones da brasilidade agora estão juntos: Ivete Sangalo é a nova embaixadora de Guaraná Antarctica, unindo sua voz à marca que é referência nacional há mais de um século. A parceria promete surpresas ao longo de 2026 e já começa com uma releitura do clássico jingle “Pipoca com Guaraná”.
A cantora — conhecida como “Mainha da Pipoca” pelo carisma no trio elétrico — apresenta a versão carnavalesca do hino, sucesso nos anos 90, que ganha nova vida celebrando a união entre o Original do Brasil e “Veveta”. Assista à versão criada e cantada por Ivete neste link: https://www.youtube.com/watch?v=TEce10RhPv0&feature=youtu.be.
“Pipoca com Guaraná” se reinventa
O hino atravessa décadas e já passou por várias versões. No último ano, ganhou uma adaptação “sombria” inspirada em Wandinha, resultado da parceria entre Guaraná Antarctica e Netflix. Em 2026, a música retorna com clima carnavalesco.
Além do jingle, o público pode esperar outras participações de Ivete e da marca em conteúdos exclusivos, que serão revelados nas próximas semanas.
Celebração da cultura brasileira
Guaraná Antarctica e Ivete Sangalo compartilham o mesmo DNA de alegria e bom-humor.
“Guaraná Antarctica e Ivete Sangalo são símbolos de um Brasil que se orgulha de suas raízes e compartilham o mesmo DNA de alegria e bom-humor que são a cara do nosso país. Estar ao lado da ‘mainha’ é a forma de Guaraná Antarctica reafirmar que a folia é Coisa Nossa. Queremos celebrar a pluralidade da festa brasileira, reunindo ícones que fazem parte da cultura do país e estão presentes nos momentos mais felizes do nosso público”, diz Bianca Parrella, diretora de Não Alcoólicos da Ambev.
Pós-folia com Guaraná Antarctica
Para a marca, a festa não termina com o bloco. O refrigerante acompanha o público nos momentos de fome pós-folia, seja com pizza ou pipoca, garantindo que a curtição continue.
A versão Zero Açúcar também ganha destaque, mantendo o mesmo sabor clássico e refrescante da original, ideal para quem quer curtir o Carnaval sem abrir mão da leveza. Desde seu relançamento em 2023, Guaraná Antarctica Zero Açúcar vem aumentando sua participação no mercado: no 3º trimestre de 2025, o produto saltou mais de 30%, consolidando a força do portfólio sem açúcar da Ambev.
“A ideia é que cada fã da marca sinta que estamos celebrando juntos na folia, seja saboreando uma pizza ou uma pipoca com Guaraná, ou ainda vibrando ao ouvir nosso jingle na voz de Ivete. Essa mistura de ritmos e sabores reúne o que temos de melhor, como o próprio encontro entre a ‘Mainha da Pipoca’ e o ‘Original do Brasil’. Ivete agora também é Mainha de Guaraná Antarctica e não haveria momento melhor para começar essa união do que o Carnaval, a maior expressão do que é Coisa Nossa”, conclui Bianca Parrella.
