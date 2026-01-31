briga

Discussão dentro da unidade no Parque 10 virou agressão física

Um vídeo que circula nas redes sociais revelou uma confusão generalizada que terminou em agressões físicas dentro da Delegacia da Mulher, situada no bairro Parque 10 de Novembro, na zona Centro-Sul de Manaus. As imagens mostram o momento em que uma discussão entre um advogado e um policial civil evolui para pancadaria no interior da unidade policial.

Conforme informações preliminares, o desentendimento teve início após um bate-boca entre o advogado e uma delegada que atuava no local. A situação se agravou quando um policial civil tentou conduzir o homem, que permanecia sentado e se recusou a obedecer às ordens.

Ordem ignorada e início do tumulto

Nas imagens, é possível ouvir o policial elevar o tom de voz ao tentar fazer o advogado se levantar. “Vai ou não? Eu vou ter que usar força?”, grita o agente. Em seguida, o policial puxa o homem, o que desencadeia a confusão dentro da delegacia.

O episódio chama atenção por ocorrer dentro de uma unidade especializada no atendimento a mulheres vítimas de violência.

Logo após a intervenção do policial, um homem que acompanhava o advogado entra na discussão para tentar defendê-lo. Em poucos segundos, a troca de palavras se transforma em pancadaria generalizada, envolvendo aproximadamente seis pessoas dentro da delegacia.

As imagens registram empurrões, socos e tentativas de contenção por parte de agentes, enquanto o tumulto se espalha pelo ambiente. Até o momento, não há informações oficiais sobre feridos nem sobre a necessidade de atendimento médico aos envolvidos.

Nota da Polícia Civil

Em nota, a Polícia Civil do Amazonas divulgou posicionamento oficial sobre o caso:

NOTA DE REPÚDIO

“A Polícia Civil do Estado do Amazonas repudia a conduta desrespeitosa de um advogado investigado por descumprimento de medida protetiva contra sua ex-esposa, em episódio ocorrido nos dias 29 e 30 de janeiro de 2026, na Delegacia da Mulher – Norte/Leste”.

“Após ter material desproporcional recusado nos autos, o advogado se exaltou dentro da unidade, perturbando o atendimento de vítimas em situação de vulnerabilidade. Em novo comparecimento, mesmo acompanhado por representantes da OAB, gravou vídeos em voz alta, desrespeitando o ambiente institucional e a privacidade das mulheres presentes. Diante da recusa em se retirar, foi necessário o apoio de policiais civis”.

“Seu filho foi autuado por lesão corporal e resistência ao investir contra um agente, e o advogado responderá por desacato e será investigado por calúnia, após divulgar alegações falsas de agressão, desmentidas por imagens internas e testemunhas”.

“A Polícia Civil reafirma o respeito ao exercício da advocacia, mas reitera que prerrogativas não se sobrepõem aos deveres de urbanidade, legalidade e respeito, especialmente em um espaço de acolhimento a mulheres vítimas de violência”.

