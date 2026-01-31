inscrições

Evento define campeões estaduais por categoria e seleciona representantes do Amazonas para competições nacionais

Manaus recebe, nos dias 7 e 8 de fevereiro de 2026, o Festival Amazonense da Criança e da Juventude – FAMAC & FAMAJ 2026, um dos principais eventos do calendário estadual do xadrez, com apoio da Federação Amazonense de Xadrez (FAX).

A competição acontece na Escola Superior de Tecnologia da Universidade do Estado do Amazonas (EST/UEA), nas salas D1 e D5, e marca a parceria com as Escolas de Xadrez Primeiros Lances, Expert e Bezerra Chess.

O FAMAC é destinado a crianças de até 14 anos, enquanto o FAMAJ contempla jovens de até 18 anos, em ambos os naipes.

Evento define campeões e representantes do Amazonas

O festival tem caráter oficial e tem como objetivo declarar os campeões amazonenses por categoria em 2026, além de indicar os representantes do Estado para o Festival Nacional da Criança (FENAC 2026) e para o Festival Nacional da Juventude (FENAJ 2026).

Além da competição, o evento reforça o xadrez como ferramenta educacional e de formação social.

O presidente da Federação Amazonense de Xadrez, Rudson Peixoto, destacou a relevância da iniciativa para a descoberta de novos talentos.

“O evento é de extrema importância para disseminar o xadrez nas escolas e, sobretudo, para descobrirmos novos talentos no Amazonas”, disse Rudson Peixoto.

Para o árbitro e organizador Victor Oliveira, o impacto vai além das disputas no tabuleiro.

“O FAMAC e o FAMAJ cumprem um papel estratégico no desenvolvimento do xadrez no Amazonas. É aqui que talentos são revelados, que crianças e jovens aprendem disciplina, tomada de decisão e convivência esportiva. Mais do que títulos, estamos formando cidadãos”, destacou Victor.

Com foco na base, inclusão e fortalecimento do esporte, o festival consolida o Amazonas como celeiro de novos talentos do xadrez nacional.

Inscrições

As inscrições estão abertas com os seguintes valores:

Jogadores Sub-18 avulsos: R$ 50,00

Estudantes da rede privada: R$ 50,00

Estudantes da rede pública: R$ 25,00

As inscrições realizadas no dia do evento (07/02) terão acréscimo de R$ 25,00 sobre o valor inicial.

Programação

Sábado (07/02):

Últimas inscrições: até 9h30

Congresso técnico: 9h50

1ª rodada: 10h

2ª rodada: 14h

3ª rodada: 17h

Domingo (08/02):

4ª rodada: 10h

5ª rodada: 14h

6ª rodada: 17h

Cerimônia de premiação: 19h

Sistema de disputa

O ritmo de jogo será Standard, com 61 minutos por jogador e sem incremento. O número de rodadas e o sistema de competição variam conforme a quantidade de inscritos, podendo ser:

Sistema suíço

Round robin

Duplo round robin

Match

O FAMAC & FAMAJ 2026 é aberto a enxadristas cadastrados na Confederação Brasileira de Xadrez (CBX) pela UF Amazonas, desde que atendam aos critérios de idade das categorias.

A organização e a arbitragem ficam sob responsabilidade da Escola de Xadrez Primeiros Lances, com Victor Oliveira e Glaucia Oliveira.

Premiação

Os campeões de cada categoria receberão troféus. Os atletas classificados do 2º ao 3º lugar serão premiados com medalhas. A entrega ocorrerá exclusivamente para os participantes presentes na cerimônia final.

