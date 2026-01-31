Manaus recebe, nos dias 7 e 8 de fevereiro de 2026, o Festival Amazonense da Criança e da Juventude – FAMAC & FAMAJ 2026, um dos principais eventos do calendário estadual do xadrez, com apoio da Federação Amazonense de Xadrez (FAX).
A competição acontece na Escola Superior de Tecnologia da Universidade do Estado do Amazonas (EST/UEA), nas salas D1 e D5, e marca a parceria com as Escolas de Xadrez Primeiros Lances, Expert e Bezerra Chess.
O FAMAC é destinado a crianças de até 14 anos, enquanto o FAMAJ contempla jovens de até 18 anos, em ambos os naipes.
Evento define campeões e representantes do Amazonas
O festival tem caráter oficial e tem como objetivo declarar os campeões amazonenses por categoria em 2026, além de indicar os representantes do Estado para o Festival Nacional da Criança (FENAC 2026) e para o Festival Nacional da Juventude (FENAJ 2026).
Além da competição, o evento reforça o xadrez como ferramenta educacional e de formação social.
O presidente da Federação Amazonense de Xadrez, Rudson Peixoto, destacou a relevância da iniciativa para a descoberta de novos talentos.
“O evento é de extrema importância para disseminar o xadrez nas escolas e, sobretudo, para descobrirmos novos talentos no Amazonas”, disse Rudson Peixoto.
Para o árbitro e organizador Victor Oliveira, o impacto vai além das disputas no tabuleiro.
“O FAMAC e o FAMAJ cumprem um papel estratégico no desenvolvimento do xadrez no Amazonas. É aqui que talentos são revelados, que crianças e jovens aprendem disciplina, tomada de decisão e convivência esportiva. Mais do que títulos, estamos formando cidadãos”, destacou Victor.
Com foco na base, inclusão e fortalecimento do esporte, o festival consolida o Amazonas como celeiro de novos talentos do xadrez nacional.
Inscrições
As inscrições estão abertas com os seguintes valores:
- Jogadores Sub-18 avulsos: R$ 50,00
- Estudantes da rede privada: R$ 50,00
- Estudantes da rede pública: R$ 25,00
As inscrições realizadas no dia do evento (07/02) terão acréscimo de R$ 25,00 sobre o valor inicial.
Programação
Sábado (07/02):
- Últimas inscrições: até 9h30
- Congresso técnico: 9h50
- 1ª rodada: 10h
- 2ª rodada: 14h
- 3ª rodada: 17h
Domingo (08/02):
- 4ª rodada: 10h
- 5ª rodada: 14h
- 6ª rodada: 17h
- Cerimônia de premiação: 19h
Sistema de disputa
O ritmo de jogo será Standard, com 61 minutos por jogador e sem incremento. O número de rodadas e o sistema de competição variam conforme a quantidade de inscritos, podendo ser:
- Sistema suíço
- Round robin
- Duplo round robin
- Match
O FAMAC & FAMAJ 2026 é aberto a enxadristas cadastrados na Confederação Brasileira de Xadrez (CBX) pela UF Amazonas, desde que atendam aos critérios de idade das categorias.
A organização e a arbitragem ficam sob responsabilidade da Escola de Xadrez Primeiros Lances, com Victor Oliveira e Glaucia Oliveira.
Premiação
Os campeões de cada categoria receberão troféus. Os atletas classificados do 2º ao 3º lugar serão premiados com medalhas. A entrega ocorrerá exclusivamente para os participantes presentes na cerimônia final.
