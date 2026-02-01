flagrante

Homens foram presos após mulher ser pega no aeroporto da cidade tentando embarcar com entorpecentes

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Tefé, prendeu em flagrante, na sexta-feira (30), uma mulher de 19 anos e três homens, de 25, 25 e 29 anos, pelo crime de tráfico interestadual de drogas.

A prisão ocorreu no aeroporto do município de Tefé, localizado a 523 quilômetros de Manaus.

Abordagem começou após denúncia no aeroporto

Segundo o delegado Renato Ferraz, as diligências começaram após funcionários do aeroporto acionarem a equipe policial ao perceberem a atitude suspeita de uma mulher que tentava embarcar com malas para Campinas, no estado de São Paulo (SP).

“Nossa equipe prontamente foi até o local para averiguar a denúncia e ao encontrarmos essa mulher vimos que ela estava tentando despachar duas malas com 30 tabletes de maconha do tipo skunk, totalizando aproximadamente 40 quilos da drogas”, informou.

Investigação levou aos demais suspeitos

Foto: Divulgação

Durante o interrogatório, a jovem afirmou que havia sido contratada por um homem para transportar o entorpecente. A partir dessas informações, a equipe policial intensificou as diligências na cidade para identificar o verdadeiro responsável pela droga.

De acordo com o delegado, o principal suspeito tem 29 anos e foi localizado acompanhado de outros dois homens, de 25 e 29 anos, todos moradores de Tefé. Ainda conforme a polícia, ele já era alvo de investigações por envolvimento com o tráfico de drogas na região.

O delegado Renato Ferraz ressaltou a atuação técnica e rápida da equipe policial durante a ação.

“Foi um trabalho pautado na rapidez da resposta policial, na análise qualificada das informações e na continuidade das diligências investigativas, o que possibilitou não apenas a apreensão da droga, mas também a identificação e prisão do responsável pelo tráfico interestadual em atuação no município”, afirmou.

Situação jurídica dos envolvidos

Foto: Divulgação

Todos os suspeitos foram autuados em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

O principal suspeito, de 29 anos, teve a prisão preventiva decretada. Já os outros dois homens receberam liberdade provisória concedida pela Justiça. A jovem responsável pelo transporte do entorpecente teve a prisão domiciliar determinada.

