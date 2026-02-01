flagrante

Suspeito foi flagrado com porções de oxi e cigarros de maconha no bairro São Pedro

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da 62ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Canutama, com apoio da Polícia Militar do Amazonas (PMAM) e da Guarda Civil Municipal (GCM), prendeu em flagrante, no sábado (31/01), um homem de 21 anos pelo crime de tráfico de drogas.

A ação ocorreu no bairro São Pedro, no município de Canutama, localizado a 619 quilômetros de Manaus.

De acordo com o delegado Armando Diadosk Júnior, o homem já era conhecido no meio policial pelo comércio ilegal de entorpecentes. Por esse motivo, a polícia realizou uma busca domiciliar em um endereço ligado ao suspeito.

“Fizemos uma campana nas imediações desse atual endereço que pertence a familiares dele, e percebemos uma movimentação incomum de pessoas no local. Ao nos aproximarmos, ele avistou a viatura e fugiu, mas foi perseguido e capturado”, relatou.

Drogas foram encontradas dentro da residência

Durante a tentativa de fuga do suspeito, parte da equipe se dirigiu ao imóvel e solicitou autorização do cunhado para entrar na casa. Em seguida, os policiais localizaram 51 porções de uma substância análoga ao oxi e 31 cigarros de maconha, todos prontos para a venda.

Além disso, os agentes encontraram um prato com resquícios de oxi no interior da residência.

Após a apreensão do material ilícito, os policiais conduziram o homem à delegacia. Ele foi autuado em flagrante delito pelo crime de tráfico de drogas e permanece à disposição do Poder Judiciário.

Foto: Divulgação

