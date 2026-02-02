atividades clandestinas

Durante a operação, os agentes fiscalizaram cinco empresas, das quais uma funcionava sem autorização legal.

Publicado em 02 de fevereiro de 2026

Por EM TEMPO

A Polícia Federal fiscalizou bares e casas noturnas em Manaus, na sexta-feira (30/1), e identificou empresa que atuava de forma irregular na segurança privada.

A ação teve como foco encerrar atividades clandestinas e reforçar a proteção de frequentadores e empresários.

Segundo a Polícia Federal, a contratação de segurança clandestina representa risco direto à integridade física das pessoas e ao patrimônio, já que esses profissionais não passam por verificação de antecedentes criminais, nem por avaliação de formação, aptidão física ou psicológica.

A Polícia Federal reforçou que somente empresas autorizadas pelo órgão podem prestar serviços de segurança privada e contratar vigilantes no Brasil.

A medida busca garantir ambientes mais seguros em locais de grande circulação, como bares e casas noturnas.

A população pode obter mais informações ou tirar dúvidas com a Delegacia Especializada em Segurança Privada da Polícia Federal no Amazonas, pelos telefones (92) 3655-1515 ou (92) 3655-1623 (WhatsApp).

