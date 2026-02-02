Prisão

PC cumpre mandado de prisão preventiva contra suspeito de lesão corporal e ameaça.

Maraã (AM) – Um homem de 29 anos foi preso no domingo (1º/02) por policiais civis da 60ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Maraã e da DIP de Tefé, pelos crimes de lesão corporal e ameaça contra sua ex-companheira, de 27 anos. O crime ocorreu em 23 de janeiro, no município de Tefé.

Agressão à ex-companheira

De acordo com o delegado Micael Souza, no dia do crime o homem agrediu fisicamente a vítima dentro da residência, causando diversas lesões. As agressões aconteceram na presença dos filhos do casal. Após o ataque, o suspeito fugiu, e as equipes iniciaram diligências para localizá-lo.

Cumprimento do mandado de prisão

“O mandado de prisão preventiva foi deferido pela Justiça, e o autor encontrava-se foragido em Tefé. Nossa equipe em Maraã conseguiu localizá-lo após uma denúncia anônima que indicou sua presença no bairro São Francisco”, explicou o delegado.

Importância da denúncia

Segundo Micael Souza, o caso reforça a importância da participação da população no combate à criminalidade. “A Polícia Civil reafirma seu compromisso no enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher e destaca que denúncias podem ser feitas de forma anônima, com total sigilo ao denunciante”, ressaltou.

Procedimentos legais

O homem foi conduzido à sede da 60ª DIP de Maraã, onde responderá pelos crimes de lesão corporal e ameaça, permanecendo à disposição da Justiça.

