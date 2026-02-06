Manaus (AM) – Criminosos armados explodiram uma casa lotérica na avenida Passarino, na zona Norte da capital, na tarde desta sexta-feira (6). A ação violenta assustou moradores e comerciantes da região.
Ação criminosa mobiliza a polícia
Segundo informações preliminares, quatro homens participaram do ataque. Eles invadiram o estabelecimento e provocaram a explosão, deixando o local destruído.
Policiais militares da área foram acionados imediatamente. Equipes do grupo Marte, especializado em ocorrências com explosivos, e da Rocam também reforçaram o atendimento.
Não há registro de feridos
Até o momento, não há informações sobre pessoas feridas. As autoridades ainda apuram se os suspeitos conseguiram levar dinheiro ou outros valores da lotérica.
Vídeos mostram destruição
Imagens gravadas por testemunhas mostram vidraças quebradas, móveis revirados e parte da estrutura danificada após a explosão.
A Polícia Militar realiza buscas na região para tentar localizar os envolvidos.
VEJA VÍDEO
Assalto: Criminosos armados explodem lotérica na zona norte de Manaus pic.twitter.com/y7nigoXPBN— Portal Em Tempo (@portalemtempo) February 6, 2026
Leia mais:
Criminosos explodem duas agências bancárias no Rio de Janeiro