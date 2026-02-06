Assalto

Suspeitos atacaram o estabelecimento; Rocam, Marte e PM foram acionados

Publicado em 06 de fevereiro de 2026

Por EM TEMPO

Manaus (AM) – Criminosos armados explodiram uma casa lotérica na avenida Passarino, na zona Norte da capital, na tarde desta sexta-feira (6). A ação violenta assustou moradores e comerciantes da região.

Ação criminosa mobiliza a polícia

Segundo informações preliminares, quatro homens participaram do ataque. Eles invadiram o estabelecimento e provocaram a explosão, deixando o local destruído.

Policiais militares da área foram acionados imediatamente. Equipes do grupo Marte, especializado em ocorrências com explosivos, e da Rocam também reforçaram o atendimento.

Não há registro de feridos

Até o momento, não há informações sobre pessoas feridas. As autoridades ainda apuram se os suspeitos conseguiram levar dinheiro ou outros valores da lotérica.

Vídeos mostram destruição

Imagens gravadas por testemunhas mostram vidraças quebradas, móveis revirados e parte da estrutura danificada após a explosão.

A Polícia Militar realiza buscas na região para tentar localizar os envolvidos.

VEJA VÍDEO

Assalto: Criminosos armados explodem lotérica na zona norte de Manaus pic.twitter.com/y7nigoXPBN — Portal Em Tempo (@portalemtempo) February 6, 2026

