Susto

Assim que notou a tentativa de sequestro, ela gritou e alertou os moradores da residência

Uma vizinha frustrou o sequestro de uma criança de 4 anos, na tarde deste domingo (08/02), no bairro Presidente Vargas, a Zona Sul de Manaus. A ação foi registrada por câmeras de segurança e está sendo investigada pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM).

As imagens mostram o momento em que uma mulher desce de um carro, se aproxima de um menino e tenta levá-lo à força. Naquele instante, a criança tinha saído por alguns minutos para beber água em frente à casa. Logo em seguida, a suspeita se aproximou e tentou puxar o garoto. No entanto, a reação rápida de uma vizinha impediu o crime.

De acordo com a família, a mãe estava dentro de casa naquele momento, e o menino costumava brincar nas proximidades sob a supervisão de parentes. Enquanto isso, uma amiga da família percebeu a movimentação estranha. Assim que notou a tentativa de sequestro, ela gritou e alertou os moradores da residência.

Mesmo depois disso, a mulher ainda tentou se aproximar da criança novamente. Porém, ao perceber a mobilização das pessoas, ela desistiu e fugiu do local.

Assista o momento:

Criança de 4 anos sofre tentativa de sequestro em Presidente Vargas, zona Sul de Manaus pic.twitter.com/jE8C42YvHt — Portal Em Tempo (@portalemtempo) February 9, 2026

O caso foi registrado no 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP). A Polícia Civil segue com as investigações e pede que qualquer informação que ajude na identificação da mulher seja repassada pelos números 181, do disque-denúncia, ou 190.

Leia mais

PC investiga assassinato de suboficial da FAB em São Gonçalo

Adolescente agredido a socos morre após 16 dias internado